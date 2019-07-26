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26.07.2019 - 14:30

Gebeliğin 3 ayı ve son 1 ayı anne adaylarını zorluyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, gebeliğin normal sürecinde doğal olarak vücut ısısının yükseldiğine dikkat çekerek, “Yaz ayları hamileler için zorlu geçen bir dönemdir. Ayrıca gebelik hormonları cildin güneşe karşı duyarlılığını da artırır” diyerek anne adaylarına uyarılarda bulundu.

Gebeliğin 3 ayı ve son 1 ayı anne adaylarını zorluyor

Gebeliğin 3 ayı ve son 1 ayı anne adaylarını zorluyor

Dr. Eray Memeç, yaptığı açıklamada, özellikle hamileliğinin ilk ayları yaza denk gelen anne adaylarında halsizlik şikayetinin, terleme ile oluşan sıvı kaybına bağlı olarak daha belirgin olabildiğini ifade ederek, "Gebeliğinin son aylarında olanlar içinse yaz ayları yine yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle zorlu geçebiliyor. Vücutlarında oluşan değişime ve alınan kilolara bağlı olarak, en sık solunum sayısında artış, nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma ve sıcağa karşı tahammülsüzlük şikayetlerinden yakınılıyor. Bu dönemde sıvı alımındaki yetersizlik, tansiyon düşüklüğüne neden olabildiği gibi kabızlık, idrar yolu sorunları hatta bebeğin amniyotik sıvı miktarında azalmaya ve rahim kasılmalarına sebep olarak erken doğuma bile yol açabilir. Bu nedenle gebeler günlük olarak ortalama 2,5 ila 3 litre sıvı tüketmeli" dedi.

 Gıda zehirlenmesine dikkat

 Yaz aylarında ev dışında yemek yeme sıklığının arttığına dikkati çeken Dr. Eray Memeç, “Bu dönemde bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmeleri nispeten daha sık görülüyor. Bundan dolayı gebelikte dikkatli olmak ve ishal, kusma, bulantı gibi şikayetlerde vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir. Hazmı zor, metabolizmayı yoran yağlı veya hamur işi yiyeceklerden kaçınılarak ölçülü bir şekilde sebze-meyve ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor" diye konuştu.

 Öğlen dışarıda bulunmayın

 Gebelerin günün en sıcak olduğu öğle saatlerinde dışarıya çıkmamalarını tavsiye eden Dr. Eray Memeç, “Yaz aylarında özellikle 11:00 ila 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmayıp bu süreyi klimalı veya serin bir yerde geçirmeleri anne ve bebeğin sağlığı için faydalı olacaktır. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa da sentetik olmayan, açık renkli ve bol elbiseler giymeleri ayrıca yüksek korumalı güneş kremleri ve şapka kullanarak tedbirli olmalıdırlar” dedi.

 Seyahat edebilirsiniz

 Daha önceden bilinen bir erken doğum riski olmayan gebelerin doktorlarının onayı dahilinde gebeliklerinin 9. ayına kadar ve gidecekleri yerde doktora ulaşma sorunu yoksa seyahat etmelerinde herhangi bir sakınca olmadığını ifade eden Dr. Eray Memeç, şöyle devam etti:

“Ancak uzun süre hareketsiz kalan gebelerde bacaklarda şişlik ve damar içinde pıhtı oluşma riski vardır. Bu nedenle özellikle uzun yolculuklarda otururken bacaklara germe egzersizi uygulanması ve 2 saatte bir mola verilip kısa yürüyüşler yapılması yerinde olacaktır.”

 Yüzme en iyi egzersiz

 Yazın gebeler için en uygun ve rahatlatıcı egzersiz şeklinin yüzme olduğunu kaydeden Dr. Eray Memeç, "Hijyen endişesi nedeniyle yüzmek için denizin tercih edilmesi daha uygun olsa da anne adayları temizliğinden emin oldukları havuzlara da girebilirler. Ancak ıslak mayoyla oturmasınlar ve gölgede dahi olsa yüksek korumalı güneş kremleri kullansınlar. 15-20 dakikadan uzun güneş altında kalmasınlar" dedi.

 Endişe etmeyin

 Gebelerin bazen duygusal olarak çok hassas ve kırılgan olabildiklerini anlatan Dr. Eray Memeç, şunları kaydetti: “Bunun nedeni salgılanan ve değişen hormonlardır. Yaşanan endişe ve kaygılar yaz sıcaklarının bunaltıcı etkisi ile daha da artabilir. Böyle bir durumda hiç çekinmeden doktorunuzla endişelerinizi ve korkularınızı paylaşın, kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulun ve keyifli bir gebelik geçirmeye çalışın.”

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