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18.10.2019 - 10:03 |

Gebelik bulantılarına pratik çözümler

Gebelikte bulantı neredeyse her gebenin karşılaştığı bir durumdur. Hormonlardaki değişimler bulantıyı tetikler. Elbette bu bulantıları önleyebiliriz. Kadın Hastalıkları ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Pınar Yalçın Bahat, gebelikte bulantılara nasıl çözüm getirilebileceğini anlatıyor.

Gebelik bulantılarına pratik çözümler

 Güzel haberi aldıktan sonra, gebeliğimizin ilk aylarında bizi hormonlarımızdaki ani değişim karşılar. Bu çoğu zaman kendini halsizlik ve bulantı, hatta kusma atakları şeklinde göstermektedir.

Bulantılar özellikle 2. ayın ortasında başlar, 4. ayın sonuna kadar devam edebilmektedir.

Bulantılar başladığında öncelikle mutlaka doktorunuza muayene olmalı ve doktorun önerilerini takip etmeliyiz. Altında başka herhangi bir hastalık olduğundan şüphelenilmiyorsa gebelik bulantıları için bazı ufak tedbirler alabiliriz.

Öncelikle sabahları kalktığımızda leblebi ya da galeta gibi yiyecekleri yiyerek bulantı hissimizi durdurmalı ve sıvı tüketimimize özen göstermeliyiz. Özellikle bulantımızı tetikleyebilecek çok baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız.

Gece bulantılarımız oluyorsa ve özellikle gece yemek sonrası kusmalarımız daha sık oluyorsa, bu bağırsak flora bozukluğumuzun bir göstergesidir. Mutlaka prebiyotik destek almalı ve kefir gibi prebiyotik içeriği yüksek gıdaları tüketmeye özen göstermeliyiz.

Zencefil, tüm bulantılar için ilaç ve bitkisel destek olarak kullanılmaktadır. Az miktarda zencefili salata ve çorbalarımıza rendeleyerek kullanabiliriz.

B vitamini düzeylerimiz bulantımızın artmasında etkili olabileceği için mümkünse gebelik öncesi takviye kullanmalı ya da bu dönemde bulantılarımızın daha da artmaması için B vitamini düzeyi yüksek besinleri tüketmeye özen göstermeli veya doktorumuzun uygun gördüğü takviyeyi kullanmalıyız.

Kokusu ile bizi rahatsız eden gıdalardan uzak durmalı ve bulunduğumuz ortamda bizi rahatlatan aromaterapi yağlarını koklamaya özen göstermeliyiz.

Bunların yanı sıra, uzman hekim kontrolünde akupunktur noktalarına bası (Akupressör), kuru iğne ya da lokal anestezi enjeksiyonu (Nöralterapi) yaptırarak bulantılarınızın azalması için tamamlayıcı tıp alanından destek alabilirsiniz.

Benzer şekilde gün içinde yapılan nefes egzersizleri de bulantıların azalmasında etkili olmaktadır.

Olabildiğince meyve sebze ağırlıklı beslenmeye özen göstererek bu dönemde de sağlıklı yaşamaya özen göstermeliyiz.

Gebelik bulantılarına pratik çözümler

Dr. Pınar Yalçın Bahat

 

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