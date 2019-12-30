30.12.2019 - 15:32 |
Geco Medya ile izleMelis’in başlıyor
Yapımcılığını Geco Medya’nın üstlendiği sunuculuğunu Milliyet ve Vatan Gazetesi’nde yaptığı ses getiren haberler ve röportajlarla adını duyuran Melis Güvenç’in yaptığı İzleMelis’in programı yayın hayatına başlıyor.
YouTube’da Geco Medya kanalı üzerinden yayınlanacak programda magazin dünyasının ünlü isimleri, alanında uzman iş insanları, sanat, spor ve cemiyet dünyasının dikkat çeken simalarıyla yapılan eğlenceli sohbetler seyirciyle buluşuyor.
İlk konuk Ruhi Sarı
Renkli söyleşilerin dışında farklı konu ve içerikleriyle de seyahat, gastronomi, kültür sanat, moda, sağlık ve otomotiv alanlarında da izleyenlere zengin bilgiler sunacak programın ilk konuğu ise başarılı oyuncu Ruhi Sarı oldu. Ruhi Sarı’nın çarpıcı açıklamaları ve samimi sohbetiyle renklenen programda, Sarı’nın izleMelis’in’ e özel “Yatakta mı? Koltukta mı?” sorularına verdiği kıvrak cevaplar ise izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.