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26.11.2019 - 16:00 |

Genel cerrahi nedir, neye bakar? Hariciye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Soğuk havaların gelmesiyle hastalıklar da arttı. Birçok kişi, çeşitli sağlık problemlerini ve hastalıklarını tedavi etmek için genel cerrahiye başvuruyor. "Genel cerrahi nedir, neye bakar? Hariciye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?" gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

Genel cerrahi nedir, neye bakar? Hariciye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

"Genel cerrahi nedir, neye bakar? Hariciye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?" soruları binlerce hasta tarafından merak edilir. Birçoğumuz hastalık şikayetine ile doktora gittiğimizde hangi bölüme hangi doktor bakar pek bilemeyiz. Özellikle genel cerrahi bölümü hep kafaları karıştırır. Genel cerrahi branşı, söz konusu niteliğinden hareket ile son derece geniş bir kapsam içermekte ve yine buna dayalı olarak da sayısız tıp disiplini ile iş birliği yapmak sureti ile eş güdümlü olarak faaliyet göstermektedir. İşte genel cerrahi hakkında merak edilen tüm soruların cevabı... 

Genel cerrahi nedir, neye bakar?

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisini sağlayan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Yakından inceleyeceğimiz genel cerrahi ile ilgili öncelikle genel cerrahi ne demek bunu öğrenmemiz gerekir. Peki, genel cerrahi nedir, neye bakar?

Genel cerrahi ne demek?

Genel cerrahi oldukça geniş yelpazedeki birçok cerrahi hastalık için bilgi ve aşinalık gerektiren bir disiplindir. Halk arasındaki ismi hariciyedir. Genel cerrahi vücuttaki genel ya da bölgesel sorunların ameliyat ile tedavisinin yanı sıra; yaralanma ve yara iyileşmesi gibi konuları da içerisine alan tıbbı bilim dalıdır. Tüm bu alanlarla ilgilenen uzman ise genel cerrahidir.  Peki, genel cerrahi hangi hastalıklara bakar?

Genel cerrahi (hariciye bölümü doktoru) hangi hastalıklara bakar?

-Apandisit
-Memede ağrı
-Memede kollara doğru yayılan ağrı
-Memede sertlik hissi
-Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
-Basur
-Hemoroid
-İnce bağırsak
-Kalın bağırsak
-Karaciğer
-Mide
-Tiroid bezinin az çalışması
-Vucutta et beni
-Siddetli karın ağrısı
-Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık
-Karında doygunluk duygusu
-Sırt ağrıları, sağ omuz bölgesinde gerginlikler
-Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
-Kasıkta ağrı ve şişlik

 

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