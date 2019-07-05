Geniş düşünelim

Bugün ne yapılabilir ? Bugün mantıklı ve duygulardan arınarak hareket etmek, karar almak eğilimindeyiz. Düşüncelerimizde istikrar sağlamakta zorlanmayacağız. Konsantre olabileceğimiz koşullar var. Yüksek bir enerji günündeyiz. Düşünce ve inançlarımızı ortaya koymak yönünde fanatikçe hareket etmemeliyiz. Bazı abartılı yönlerimizi dengelememiz ve daha esnek olmamız yararlı olacak.

Nelerden kaçınmalı ? İlişkilerimizi aşırı ciddiye alabilir ve istemeyerek de olsa bazı soğukluklar ve kırılmalar yaratabiliriz. Arkadaşlık duygumuzu korumaya bakmalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde çok daha hevesli ve hareketliyiz. Grup çalışmaları, ortak bir vizyon ve ideal üzerinde durabileceğimiz olanakları değerlendirmeye bakmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Yönetici Daha düşünceli ve deriniz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.