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HaberlerKültür SanatGerçeği bulmaya hazır mısınız?
30.10.2019 - 17:27 |

Gerçeği bulmaya hazır mısınız?

Tasavvuf, Budizm, yeniden doğuş... Siyaset, bürokrasi, örgütsel bağlantılar, ihanetler ve birçok masum insanın kaderini felaketle birleştiren kesişmeler... Peki ya bildiğinizi sandıklarınız aslında hiç bilmediklerinizse? Gerçeği bulmaya hazır mısınız?

Gerçeği bulmaya hazır mısınız?

Bu roman tekâmül sırasını tamamlamayanları, devredenleri anlatmaktadır!

Annesini kaybettikten sonra Efe’nin hayatındaki tüm dengeler bir bir yerinden oynar ve yaşama dair tüm bildikleri de altüst olur. Efe ailesiyle ilgili sırlar açığa çıktıktan sonra akıl hastanesinde kalan teyzesiyle tanışır. Teyzesinin akıl hastanesindeki odasının duvarlarına çizdiği işaretler ve dedesinden kalan bir parşömen ise onu hiç bilmediği bir dünyaya doğru sürükler.

Efe bir cevap bulmak için buluştuğu Derviş’le tasavvuf öğretilerinden Budizm’e, kutsal kitaplardan Tibet Ölüler Kitabı’na dek pek çok kaynakta tekrar doğuşun izlerini sürer. Ancak farkında olmadığı bir şey vardır: Sırrı koruyanlar onun peşine düşmüştür. Tanıdığı herkes yavaş yavaş mistik bir maceraya sürüklenirken, bunun bir kedi fare oyunundan çok daha fazlası olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu aslında Devriye ile Lethe’nin sonsuz savaşıdır.

Orçun Fida, ilk kitabı Devriye - Tekrar Doğanlar ’da hayatta kendi gerçeğini bulamayanları anlatıyor.

Devriye - Tekrar Doğanlar, hayatın doğum ve ölümden ibaret olmadığını, kâinatta var olan her canlı ve nesnenin kendi zaman yolculuğunu nasıl tamamladığını, farklı karakterlerin hayat hikâyeleriyle gözler önüne seriyor.

Yazar, pek çoğumuzun aşina olduğu, ancak hiçbir romanda bu kadar detaylı anlatılmamış önemli kavramları okurlara sunarak onları sıra dışı gerçeklerle yüzleştiriyor.

Orçun Fida içinde olduğumuz, kâinatın varoluşundan günümüze kadar uzanan sonsuz döngüyü ve insana dair her şeyi edebi bir ustalıkla anlatıyor.

Devriye - Tekrar Doğanlar, sürükleyici ve her an soluksuz okuyacağınız yeni bir roman.

On yılı aşkın bir araştırma sürecinin sonunda tamamlanan Devriye - Tekrar Doğanlar, Nemesis Kitap etiketiyle okuyucuyla buluşuyor.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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