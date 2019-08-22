Gerçek tarifini sadece 5 kişinin bildiği "Belem Turtası"

Portekiz'in çok sevilen ve büyük ilgi gören belem turtası tarifini sizinle paylaştık. Diğer adıyla Pastéis de Nata ya da Pasteis de Belem olarak bilinen bu tatlı kat kat hamuru hazırlanarak yapılıyor ve içindeki yumuşacık muhallebi dolgusuyla fırına veriliyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki, bu tatlının gerçek tarifini sadece 5 kişi geliyor. Peki, bu rivayet nasıl ortaya çıktı?

1820 sonrası manastırların kapanması üzerine turtanın yapımı işsiz kalan rahiplere geçmiş ve en güzel turtalar rahiplerin elinden ve Pasteis de Belem’den çıkmaya başlamış. Mükemmel tarif, sadece 5 kişiye verilmiş ve şanslı tarif sahipleri bu tadı nesilden nesile aktarmış. Görüldüğü gibi bu tarifin gerçek usulü hala sır gibi saklanıyor. Ancak gerçek tadı aratmayacak tarifimizi denemenizi tavsiye ediyoruz. Dilerseniz kendiniz de bir şeyler katarak tarifi pratikleştirebilirsiniz. İşte belem turtası tarifi...

Malzemeler:

Hamuru için:

-150 gram un

-120 gram tereyağı

-1 yemek kaşığ ıelma sirkesi

-1/2 çay bardağı soğuk su

-1/2 çay kaşığı tuz

İç dolgusu için:

-4 adet yumurta sarısı

-3/4 su bardağı toz şeker

-2,5 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı un

-2 yemek kaşığı nişasta

-1 paket vanilin

-1 adet çubuk tarçın

-1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

-1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Nasıl yapılır?

-Unu bir kabın içine alın. Üzerine 60 gram kadar tereyağını küçük parçalar halinde ilave edin.

-Üzerine tuzu ilave ederek elinizle harmanlayın. Sirke ve suyu azar azar ilave edin. Suyu bu aşamada dikkatli ilave edin. Fazla gelirse eklemeyin.

-Elde ettiğiniz hamuru toparlayıp streç filme sarın ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

-Tezgahınızı hafifçe unlayın. Elde ettiğiniz hamuru merdane yardımıyla elinizden geldiğince geniş bir biçimde açın.

-Geriye kalan tereyağını streç filmin arasına alın ve dikdörtgen biçimde şekilendirin.

-Ardından streç filmden çıkarıp, hamurun tam ortasına yerleştirin.

-Hamurunuzu üçe katlayın ve merdane yardımıyla bir miktar açın.

-Streç filme sarıp 20 dakika dinlendirin. Bu katlama ve açma işlemini iki kez tekrar edin.

-Ardından mini turta kalıplarınızın boyutlarında hamurlar kesin.

-Hamurları kalıplarınıza yerleştirin ve dolapta dinlenmeye bırakın.

Dolgusu için:

-Süt, yumurta sarısı, toz şeker, un ve nişastayı bir tencerenin içine alın.

-Çırpma teli yardımıyla çırpın ve ocağın üzerine alın.

-İçine çubuk tarçını atın ve kıvam almasını sağlayın.

-Kıvam almaya yaklaştığınzda çubuk tarçını çıkarın.

-Portakal kabuğu ve limon kabuğu rendesini ilave edin.

-Kıvam aldığında ocaktan alın ve içine vanilin ekleyin. Biraz soğuması için çırpma teliyle karıştırın.

-Dolapta dinlendirdiğiniz mini turtaların içini pay bırakarak doldurun.

-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hamur pişene ve üzeri kızarana kadar pişirin.

-Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp afiyetle tüketin.

Afiyet olsun.