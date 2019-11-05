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HaberlerEditörün SeçtikleriGillette Venus ile kış aylarında konforlu pürüzsüzlüğün keyfini sürün!
05.11.2019 - 13:59 |

Gillette Venus ile kış aylarında konforlu pürüzsüzlüğün keyfini sürün!

Soğuk kış aylarında kuruyan cildi ölü derilerden arındıran ve Olay içerikli jel barları ile cildin etrafını sararak nem kaybını önleyen Gillette Venus Comfortglide Olay bu kışın favorisi olacak.

Gillette Venus ile kış aylarında konforlu pürüzsüzlüğün keyfini sürün!

Gillette Venus ve Amerika’nın önde gelen cilt bakım markası Olay’in birlikte geliştirdiği Gillette Venus Comfortglide Olay, kışın kuruyan cildimize rağmen ölü derilerden arındırılmış ipeksi bir cilt ve #KonforluPürüzsüzlük sağlıyor. Kışın esen sert rüzgarlar ve kapalı alanlarda maruz kaldığımız yüksek sıcaklık cildimizi olumsuz yönde etkiliyor. Rahatsız eden cilt problemlerine sebebiyet veren bu soğuk günler, konforlu gezilen yaz günlerini özlemle aratabiliyor. Fakat artık kışın cildimizde yarattığı tüm bu etkileri oratadan kaldırıp, özgüvenle dolaşabilmek mümkün.

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle beraber yazlık elbiseleri rafa kaldırıyor, kalın ve kapalı kıyafetlere geçiş yapıyoruz. Bu nedenle, kış aylarında kapalı kalan cildiniz nem kaybına uğrayarak kuruyor. Düzenli tıraş ile cildinizde yaşadığınız bu problemlerin önüne geçmek artık çok kolay! Pürüzsüz bir cilt için acılı ve zahmetli tüy alma yöntemleri yerine basit ve kullanışlı Gillette Venus Comfortglide Olay ile konforunuzdan ödün vermeden anın tadını çıkarabilirsiniz.

Gillette Venus kış aylarından kuruyan cildinizi ölü derilerden arındırarak, ipek gibi yumuşak bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Tıraş esnasında oluşan doğal peeling etkisi cildi yumuşak ve parlak tutmaya yardımcı oluyor ve nemlendiricilerin cilde derinlemesine etki etmesini sağlıyor.

Gillette Venus Comfortglide Olay ile kış aylarında #KonforluPürüzsüzlük’ün keyfini sürün!

Cildinize zarar verebilecek; batık, yanma gibi problemlere yol açabilecek geleneksek yöntemlere gerek kalmadan, Gillette Venus Comfortglide Olay ile konforlu pürüzsüzlüğe kavuşabilirsiniz. Amerika’nın önde gelen cilt bakım markası Olay içerikli jel barlar suyla temas ettiği anda harekete geçerek; ekstra herhangi bir jel ya da köpüğe ihtiyaç duymadan ciltte rahatça kayarak konforlu bir tıraş imkanı sunuyor. Aynı zamanda başlığında yer alan 5 bıçak ile ekstra pürüzsüzlük vadediyor. Olay içeriği ile zenginleştirilmiş jel barlar cildin üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturarak nemi ciltte hapsediyor. Cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Kış ne kadar sert geçerse geçsin, Gillette Venus Comfortglide Olay ile ipek gibi bir cilde kavuşarak #KonforluPürüzsüzlük’ün keyfini sürebilirsiniz.

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