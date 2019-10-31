Giyinme odasını dekore etmenin püf noktaları

Günlük yaşantımızda giyinme ve makyaj gibi işlemlerimizi artık yatak odalarında yapmak yerine giyinme odası adını verdiğimiz mekanlarda gerçekleştiririz. Bu hem yatak odanızı daha rahat dekore etmenizi sağlar hem de sizlere daha rahat bir hazırlanma süreci geçirme imkanı sunar. Birçok kişi giyinme odasını, yatak odasının hemen yanında bulunan odalarda tercih eder ve buna göre odanın ölçümlerine göre dekore eder. Peki, giyinme odaları nasıl dekore edilir ve düzenlenir?

Ayakkabılarınız için kullanışlı bir dolap tercih edin

Ayakkabılar günlük hayatımızda en çok kullandığımız ürünlerden biri. Bu yüzden ayakkabılarınızda en sık kullandıklarınıza en rahat şekilde ulaşabilmek için, kullanışlı bir dolap tercih etmeniz en mantıklı seçenek olacaktır. Bu dolaplarda boya değil ene önem vermenizde fayda var. Konum olarak da odanın en köşe kısmını seçebilirsiniz.

Askı stiline önem verin

Yeni sezonda trend olarak en bilinen dekorasyon önerisi de askı stilleri... Odayı boydan boya kaplayan bir dolap yerine mağazalarda da gördüğünüz şekillerde bir askılık tercih edip kıyafetlerinizi buraya asabilirsiniz. Ya da sadece o sezon giyeceğiniz elbiseleri asıp, kullanmadığınız kıyafetleri bazanızın altında saklayabilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemi şapka ve çantalarınıza da uygulayabilirsiniz

Yukarıda bahsettiğimiz askı stilini duvar askılığınıza şapka, çanta ve fular tarzı parçalarınızı asmak için de deneyemleyebilirsiniz. Uzun bir ayna ve küçük fazla yer kaplamayan tekli dolapları da bu askıların yanında konumlandırabilirsiniz.

Çekmece içleri için raf bölmeleri düzenleyin

Çekmece içlerinin içerisine yaptıracağınız raf bölmeleriyle daha pratik ve kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Her bir gözü, takı parçalarınız, saatleriniz ve gözlükleriniz için kullanabilirsiniz. Böylelikle masalarınıza takı kutusu vb. şeyler koymaz, yer tasarrufu sağlamış olursunuz.