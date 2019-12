Global Wellness Day’in yaratıcısı Belgin Aksoy, evinizin sağlık elçisi oluyor

Belgin Aksoy, önümüzdeki yıl 13 Haziran’da 8. si kutlanacak olan Global Wellness Day’in felsefesini katılımcılarla paylaşmak ve daha iyi bir yaşam için her birlikte “evet” demek için herkesi ESE Fest’e davet ediyor.

ESE Fest, 23 Aralık 2019 Pazartesi günü İstanbul Shangri-La Bosphorus Hotel’de 09.00 -19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek. Moderatörlüğünü Murat Güloğlu, Balçiçek İlter, Duygu Canbaş ve Defne Samyeli’nin yapacağı eğlence ve sağlık dolu festival, Dr. Özlem Cankurtaran, Prof. Dr. İlhan Elmacı, yemek yazarı Sedef İybar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mentor Şah Yaycı ve alanlarında uzman doktorların da katılımıyla renklenecek.

Tarih: 23 Aralık 2019 Pazartesi

Saat: 10.30

Yer: İstanbul Shangri-La Bosphorus Hotel

Ese Fest Program Akışı:

09.20 - MERHABA, GÜNAYDIN

Murat Güloğlu / Gazeteci, Sunucu

Duygu Canbaş / Moderatör, Spiker

09.30-AĞRISIZ SABAHLARA UYANMAK

Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Ağrı Uzmanı)

09.50-SABAH SPORLA GÜZEL

Yaşar Kurtuluş, Aydın Turhan, Busem Şencan (Acıbadem Fulya Sport: Fitness Eğitmenleri)

10.10-KALİTELİ UYKU MÜMKÜN

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu (Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı)

10.30-BİR GÜN TÜM YAŞAMINIZI DEĞİŞTİREBİLİR

Belgin Aksoy (Global Wellness Day Yaratıcısı, Richmond Hotels Kreatif Direktörü)

Moderatör: Murat Güloğlu

10.50-AŞININ GÜCÜ

Dr. Emin Turan (Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı)

11.10-EVİMİZİN SAĞLIK ELÇİLERİ – BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ NASIL BAŞARILI OLUR?

Balçiçek İlter – (Gazeteci, Yapımcı)

Dr. Özlem Cankurtaran (Göğüs Cerrahisi Uzmanı)

Eda Kosif (ÇABA Derneği Başkanı)

Mutlu Aydınoğlu (Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü)

Özlem Zehebi (ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Özhan Öztürk (Horizan Ajans – Ajans Başkanı)

11.30-SAĞLIKLI ŞEHİRLER

Fatma Şahin – Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

Moderatör: Balçiçek İlter

13.00-HASTA / HEKİM İLETİŞİM ETKİLEŞİM

Prof. Dr. İlhan Elmacı (Beyin Cerrahı)

Şah Yaycı (All in All Project Kurucu Sahibi, Mentor & Kanaat Önderi)

13.20-KIŞ HASTALIKLARI, GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK

Dr. Başak Namdar Çelikkan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı)

Moderatör : Murat Güloğlu

13.40-OMURGA TEDAVİSİNDE YAPAY ZEKA

Prof. Dr. Ahmet Alanay (Ortopedi ve Travmatoloji AD)

Moderatör: Duygu Canbaş

14.00-GELECEĞİN DOKTORLARI

Eser Yenenler (Oyuncu)

Prof. Dr. Yasemin Alanay (MD, Pediatrik Genetikçi, Pediatri Profesörü)

Moderatör: Balçiçek İlter

14.20-HER 100 KİŞİDEN 5’İ TİROİD KANSERİ

Prof. Dr. Mete Düren (Endoktrin Cerrahi Uzmanı)

Moderatör: Defne Samyeli

14.40-HASSAS KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK VE HASTA DENEYİMİ

Enis Sonemel (Siemens Healthineers CEO)

15.00-ESTETİK BİR LÜKS DEĞİLDİR

Op. Dr. Dilek Avşar (Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı)

Moderatör: Duygu Canbaş

15.20-KANSERDEN KORKMA

Prof. Dr. Cihan Uras (Meme ve Obezite Cerrahisi, İlk Meme Enstütisi Başkanı)

Prof. Dr. Gökhan Demir (Medikal Onkoloji Koordinatörü, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı)

Arzu Karataş (Hastane Direktörü, Pi Kadın Kanserleri Derneği- Pembe İzler, Dernek Başkanı)

Moderatör: Murat Güloğlu

15.40-AŞI OLMASAYDI DÜNYA NASIL OLURDU?

Dr. Esin Şenol (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

16.00-MODERN HAYATTA DİYABET

Uzm. Dr. Ayça Serap Erden (İç Hastalıkları Uzmanı)

16.20-KANSER KADER Mİ?

Prof. Dr. Mustafa Çetiner (İç Hastalıkları, Hematoloji)

YİYEREK İYİLEŞEBİLİR MİYİZ?

Sedef İybar (Yemek Danışmanı)

16.40-HASTA YAKINININ TANI VE TEDAVİ YOLCULUĞU

Muteber Eroğlu (MPS LH Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

MPS LH Derneğinin Faaliyetleri Nelerdir?

Ayfer Ergüzel (MPS LH Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Moderatör: Murat Güloğlu

17.00-HAYATLA DANS

Sedat Birol (Hayatın Ritmi Business Partner)

17.20-MÜZİK

37 Sanat Akademisi