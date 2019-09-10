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10.09.2019 - 14:57

Glutensiz şekersiz aşure tarifi

Glutensiz şekersiz aşure yapmaya ne dersiniz? Sağlıklı aşure tarifi arayanlar ya da çölyak hastası olanlar için glutensiz şekersiz aşure tarifi mükemmel bir seçim olacaktır. Peki, glutensiz şekersiz aşure nasıl yapılır? İşte malzemeler...

Glutensiz şekersiz aşure tarifi

Aşure zamanı geldi ancak sağlıklı aşure yapmak isteyenlerin seçimi şekersiz ve glutensiz yönünde oluyor. Gluten hassasiyeti olanların yiyebileceği ve şeker yerine bal kullandığımız glutensiz şekersiz aşure tarifini paylaştık. Yapımı çok basit olan bu tarifi mutlaka deneyin. İşte malzemeler... 

Malzemeler:

-1/2 su bardağı karabuğday (greçka),
-1 yemek kaşığı kuru fasulye,
-1 yemek kaşığı nohut,
-1 yemek kaşığı pirinç,
-1 su bardağı kuru üzüm,
-1 su bardağı tuzsuz kabuksuz fıstık,
-1/2 su bardağı iri çekilmiş fındık,
-1 adet küçük boy portakal,
-1 adet elma,
-3 adet hurma,
-1 adet incir,
-1 tatlı kaşığı hindistan cevizi,
-1 tatlı kaşığı susam,
-2-3 yemek kaşığı bal,
-1/2 su bardağı süt,
-Tarçın 
-Nar

Glutensiz şekersiz aşure tarifi

Nasıl yapılır?

-Fasulye ve nohutu akşamdan ılık su ile ıslatın ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın,
-Karabuğday ve pirinci tencereye alın,
-Üzerine 1,5 litre su ekleyip kapağını kapatın ve yumuşayana kadar pişirin,
-Nohut ve fasulyeyi ekleyip karıştırın,
-Minik minik doğradığınız elma ve portakalı ekleyip karıştırın (dilerseniz yarım portakal kabuğunu da rendeleyerek ekleyebilirsiniz),
-Elmalar yumuşadıktan sonra fındık, fıstık, kuru üzüm, minik doğranmış hurma ve inciri ekleyip karıştırın,
-3-4 dk. daha pişirin,
-Sütü ekleyip karıştırın ve bir taşım kaynatın,
-Ateşten alıp tadına bakarak damak zevkinize göre bal ekleyin ve karıştırın,
-En son hindistan cevizi, susam, nar ve tarçını ekleyip karıştırın.

Afiyet olsun.

 

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