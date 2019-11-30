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30.11.2019 - 15:39 |

Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Göğüs hastalıkları solunum yoluyla ilişkili olan tüm rahatsızlıklar ile ilgilenen daha çok astım, KOAH gibi hastalıklar ile anılan ancak normalde çok daha fazla hastalıkla ilgilenen bir bilim dalıdır. İnternette çok araştırılan "Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz

Göğüs hastalıkları nedir, neye bakar? Göğüs hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

"Göğüs hastalıkları hangi hastalıklara bakar?" sorusu internette sıkça araştırılıyor. Göğüs hastalıkları ve tedavileri ile ilgilenen göğüs hastalıkları uzmanı hekimler, tanı koyma, tedavi etme ve koruyucu planlar için çeşitli kan tahlilleri yaparlar, tetkikler isterler. Bunlar bazı hastalıkların teşhis edilmesinde büyük önem taşır.

Göğüs hastalıkları bölümü doktoru nedir?

6 yıllık tıp eğitiminin ardından 4 yıl göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi alan hekimler, "Göğüs Hastalıkları Uzmanı" olarak adlandırılır.

Göğüs hastalıkları uzmanı hangi hastalıklara bakar?

Göğüs hastalıkları bölümünde astım, KOAH gibi hastalıklar başta olmak üzere akciğerin her türlü hastalığına bakılır. Bu hastalıklar temel olarak akciğer dokusu ile ilişkilidirler. Akciğerin içerisinde bulunan yapıların hastalıkları da bu kapsamda değerlendirilir. 

İşte göğüs hastalıkları uzmanlarının ilgilendiği hastalıklar:

-Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

-Amfizem

-Kronik bronşit

-Astım

-Bronşektazi

-İmmotil Silia Sendromu (Hareketsiz silia sendromu)

-Kistik fibrozis

-Akutrespiratuvar distres sendrom (ARDS)

-İdiyopatik pulmoner fibrozis

-Hipersensitivite pnömonisi

-Sarkoidoz

-Asbestozis

-Silikozis

-Antrakozis

-Berilyozis

-Stannozis

-Siderozis

-Bissinozis

-Pulmoner tromboemboli

-Pulmoner hipertansiyon

-Kor pulmonale

-Tüberküloz

-Pnömoniler

-Akciğer absesi

-Aspergillozis

-Plevral efüzyon

-Malign efüzyon

-Uyku hipoapne sendromu

-Pnömotoraks

-Akciğer kanseri

Göğüs hastalıkları bölümüne hangi durumda gidilmeli?

Öksürük: Normalde yabancı cisim ve salgılanan sıvıların temizlenmesi amacıyla kullanılan önemli bir mekanizmadır. İstemli olarak ortaya çıkabildiği gibi refleks olarak da ortaya çıkabilir.

Balgam: Özellikte tanı koyma işlemlerinde hekime yardımcı olan bu belirti görülme zamanı, sıklığı ve yapısına göre çeşitli hastalıklara işaret eder.

Hemoptizi: Öksürme neticesinde kırmızı ve parlak karakterde kan gelmesi durumudur. En sık nedenlerinden biri kronik bronşittir. Eğer 24 saatte çıkarılan toplam kan miktarı 200 ml’yi aşıyorsa bu duruma 'masif hemoptizi' adı verilir. Bronkoskopi ile tanı konulur.

Dispne: Birtakım hastalıklara bağlı olarak solunum kapasitesinin azalması ve soluk almada güçlük ortaya çıkması durumudur.

Göğüs ağrısı: Göğüs ağrısı kalp hastalıklarında olduğu gibi akciğer hastalıklarında da önemli bir belirtidir. Akciğer kaynaklı göğüs ağrısının kalp kaynaklı göğüs ağrısından temel farkı inspiryum ile karakter değiştiriyor olmasıdır.

Göğüs hastalıkları bölümünden nasıl randevu alınır?

Göğüs hastalıkları bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

 

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