DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), fazla hareketlilik, dürtü yetersizliği ve dikkatin kısa süreli yaşanmasına sebep veren bir bozukluktur. Çocuk ve yetişkin hayatında da oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. DEHB ayrı iki alandır ve bu alanlardaki çocuklar üç grupta incelenir. Bunlar ise; dikkat sorunları, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi birlikte yaşayan, sadece dikkat sorunu yaşayanlar ve aşırı hareketlilik ve dikkat sorunu yaşayanlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuk ve yetişkin hayatında oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunun ortaya çıkmasında; biyolojik, genetik, psikososyal ve ailesel etmenlerin rol oynadığı belirlenmiştir. Beyinde bazı kimyasal maddelerin eksikliği de bu hastalığın görülmesine yol açmaktadır. Her türlü toplumda ve kültürde görülebilen bir rahatsızlıktır. Kişinin sosyal ve günlük hayatında sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Dikkat bozukluğunundalgınlık ya da hayal kurma gibi eşlik eden belirtileri de mevcuttur. Çocuklarda tanı konulması üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar; çocuğun klinik anlamda değerlendirilmesi, aile ve okul yaşantısı öyküleridir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğunun tedavisinde psikososyal ve tıbbi girişimleri içeren çok yönlü programlar kullanılmaktadır. Ailenin erken gözlemleri sonucunda bir uzmana başvurması sürecin kısa sürede tedavi edilmesini sağlayacaktır. Bu süreçte aileye ve çocuğa verilecek olan psikoeğitimle birlikte, hastalığın ne olup, ne olmadığı konusunda kişiler bilinçlenmektedir. Ailelere tutarlı davranmanın bu süreçteki etkisi detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dikkat Eksikliğinde Görülen Belirtiler Nelerdir?

Bireyde gayret gerektiren işlerden kaçma durumu görülür. Bunlar genellikle ev ödevi, spor, okul aktiviteleri ya da ev işleri gibi durumları kapsamaktadır.

Kişiler belirli bir işe, olaya ya da duruma odaklanmada sıkıntı yaşar.

Kişinin kendisiyle konuşulurken, dikkatte kayma görülebilir.

Gündelik görevlerde unutkanlıklar yaşanabilir ya da görevler için gerekli olan eşyalarda unutmalar görülebilir.



Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

Hiperaktivite sürekli hareket halinde olma durumunu ifade eder. Bu durumda kişi bilinçsiz bir şekilde sabırsız davranışlar sergileyebilir. Sorulan sorulara, soru tamamlanmadan dahi cevap verilmeye çalışılır. Oldukça fazla konuşma ve yerinde duramama belirtileri mevcuttur. Kişinin günlük hayatında da çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Sırasını beklemede aceleci davranma, bu duruma verilebilecek örnekler arasındadır.

