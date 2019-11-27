Aralarında Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, İvana Sert, Alişan, Buse Varol, Hakan Akkaya, Tanem Sivar, Sarp Yaman, Ayşegül Yıldız gibi ünlü isimlerin de bulunduğu partide eğlenceli dakikalar yaşandı.

Partide Burçin Göksu: ‘Bizim önceliğimiz hiç ticaret olmadı, biz hep sanatın peşindeydik. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız kimseyi değiştirmek değil, sadece kendi güzelliklerini onlara iade etmektir. Biz trendlere değil trenlere inanıyoruz ve sektörde lokomotif olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Görünüm trendi olmamalı, bir insanın yüzünü her altı ayda bir değiştirmeyi hiçbir etik veya psikolojik temele dayandıramazsınız. Çorap muamelesi gördüğümüz 21. yüzyılda sanat ile ve sizlerle ayakta kalmaya devam edeceğiz.’ dedi.