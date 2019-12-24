Görüşmeler önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün oldukça ilginç ve yeniliklere gebe görülüyor. Bir dizi haber ve görüşme sayesinde yeni kararlara varabiliriz. Kendimizi daha hareketli ve heyecanlı hissettiğimiz bir gündeyiz. Ancak koşullar henüz çok net olmayabilir. Bu nedenle eldeki işleri de tamamlamak gerekiyor. Gün içerisinde yabancılarla ilgili gelişmeler de bize ilham verebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün daha heyecanlı ve yenilikçi olabiliriz. Sezgilerimizden de yararlanmak mümkün. Ancak kimi zaman dikkatsizlik ya da ihmalin yaratabileceği aksamalara dikkat etmek gerekebilir. Bugün ilginç fikirler ve yeni insanlarla da karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde daha hayalciyiz. Kendimizi çok gerçekçi olmayan durumlar içinde bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Fırtına Zekamızı değerlendirmeye çalışalım. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.