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24.12.2019 - 00:00 |

Görüşmeler önemli

Bugün oldukça ilginç ve yeniliklere gebe görülüyor.

Görüşmeler önemli

Bugün ne yapılabilir? Bugün oldukça ilginç ve yeniliklere gebe görülüyor. Bir dizi haber ve görüşme sayesinde yeni kararlara varabiliriz. Kendimizi daha hareketli ve heyecanlı hissettiğimiz bir gündeyiz. Ancak koşullar henüz çok net olmayabilir. Bu nedenle eldeki işleri de tamamlamak gerekiyor. Gün içerisinde yabancılarla ilgili gelişmeler de bize ilham verebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün daha heyecanlı ve yenilikçi olabiliriz. Sezgilerimizden de yararlanmak mümkün. Ancak kimi zaman dikkatsizlik ya da ihmalin yaratabileceği aksamalara dikkat etmek gerekebilir. Bugün ilginç fikirler ve yeni insanlarla da karşılaşabiliriz. Günün geç saatlerinde daha hayalciyiz. Kendimizi çok gerçekçi olmayan durumlar içinde bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Fırtına Zekamızı değerlendirmeye çalışalım. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterinDevamını Oku

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Bugün

Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olaraktan kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

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