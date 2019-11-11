Göz Altı Işık Dolgusu

Hyaluronik asit, insan vücudunda ve daha birçok canlıda doğal olarak bulunan bir polisakkarittir. Vücudun ürettiği hyaluronik asidin % 50'si üst deride bulunur. Yan etkilerinin çok az olması, homojen dağılabilirliği ve vücuttan tamamen atılabilir olduğu için günümüzde en çok tercih edilen dolgu maddesidir.

Gözaltında kullanılan hyaluronik asit ise problemleri gidermek veya azaltmak için sadece bu bölgeye özgü olarak geliştirilmiş, içeriği itibari ile normal dolgulardan birçok konuda farklılık gösteren bir dolgu çeşididir. Çapraz bağlı ve yarı çapraz bağlı içeriğinin yanı sıra, 8 amino asit, 3 antioksidan, çinko, bakır ve B6 vitamini ile ciltte yeniden yapılandırmayı sağlayan ve uygulanan bölgeye anestezi sağlayarak hasta konforu ile birlikte uygulamayı da kolaylaştıran bir dolgudur.

Yan etkileri var mıdır?

Her enjeksiyon da olduğu gibi morarma ve şişme nadiren de olsa oluşabilir. Bu yan etkiler 3-5 gün içinde kaybolur. Kanül ile uygulama yapıldığında morarma riski neredeyse hiç yoktur.

Kalıcılık süresi nedir? Ne kadar sıklıkla tekrarlanmalıdır?

Gözaltı dolgusunun etkisi 1 - 1,5 sene sürebilmektedir. Bu süreler kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre değişebilmektedir. Tekrar uygulamalar kalıcılık süresini artırmaya yardımcı olmaktadır.

Hasta sonuçları ne zaman görmeye başlar?

İşlem yapılır yapılmaz sonuç görülmektedir. Ancak etkinin tam olarak oturması 15 gün sonradır.

İşlem ne kadar sürüyor,

Uygulamadan sonra kişi hemen işine, normal hayatına dönebiliyor mu?

İşlemin tamamı yaklaşık olarak 20 - 30 dakika sürmektedir. İşlem; ince uçlu enjeksiyon veya yan etkileri minimumda tutmak için özel tasarlanmış ucu sivri olmayan yumuşak bir kanül yardımıyla yapılabilmektedir.. Hastalar uygulamadan hemen sonra sosyal yaşamlarına dönebilmektedirler.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op.Dr.Şeyda Atabay