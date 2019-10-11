Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYaşamGüler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel açıklamalar
11.10.2019 - 12:19 |

Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel açıklamalar

Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Bilim ve teknolojide elde edilen sonuçlar da bunun ispatıdır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel açıklamalar

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Bilim ve teknolojide elde edilen sonuçlar da bunun ispatıdır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Güler Sabancı: “Kız çocuklarını bilim ve teknoloji alanında güçlendirmek için cesaretlendirmeliyiz. İçinde yaşadığımız yüzyıl, dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini çoktan aşmış olmamızı gerektiriyor. Çünkü bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Sabancı Vakfı olarak odaklandığımız konuların başında kız çocukları geliyor ve kız çocuklarının meslek seçimlerinde kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerini aşarak cesur kararlar almalarını sonuna kadar destekliyoruz. Kalıplaşmış ön yargıları yıktığımız zaman kızların, istediği alanlarda, istediği mesleklerde özgürce yol alabileceklerine inanıyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı’nın kurulduğu günden bu yana kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için çeşitli projeler hayata geçirdiğini vurgulayan Güler Sabancı, mesajında OECD’nin raporuna da değinerek, “OECD’nin ‘Bir Bakışta Eğitim’ raporunda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm OECD ülkelerinde mühendislik bölümünden mezun olanların yalnızca yüzde 33’ü kız öğrenciyken bu oran bilgisayar mühendisliği bölümünde yüzde 20’ye düşüyor. Rapora göre, bu fark kız ve erkek öğrencilerin matematik ve fen bilimlerindeki performans farkından değil, toplumsal ön yargılar ve beklentilerden kaynaklanıyor. Erkek çocuklarının matematik ve fen alanlarında kariyer planlamaları aileleri tarafından daha çok beklenirken yine bu meslekler erkek çocukları ile özdeşleştiriliyor. Bu rapor bizlere kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren istedikleri mesleklere teşvik edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyor. Kız çocuklarının hayallerinin peşinden gitmeleri için hem ailelerinden hem de öğretmenlerinden destek görmeleri gerekiyor. Onların toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamak ve toplumun gelişimine katkı sunacak güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz” dedi.

Sabancı Vakfı, Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel video yayınladı

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir de video yayınladı. Videoda, Vakfın Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yarını İnşa Et” projesi kapsamında teknoloji kitleriyle çevre, enerji ve akıllı şehirler alanında yaratıcı projeler geliştiren liseli genç kızlar yer aldı. Adana, Konya, Mardin ve Trabzon illerinde yaşayan ve çevrelerinde gördükleri sorunlara teknoloji temelli projeler tasarlayarak çözüm üreten genç kızlardan biri videoda, “Kızlarda ailelerinden dolayı öz güven eksikliği oluşuyor. Bu öz güven eksikliğinden dolayı ‘ya yapamazsam, ya başaramazsam’ diye düşünüyorlar. Çünkü başaramazlarsa ‘ya hocaya ya kocaya’ diye bir deyim vardır ya, aynı onun gibi bir şey oluyor” diyor. Öğrencilerden diğeri ise ailesini gururlandırmak için çok çalıştığını ancak erkek kardeşinin aynı emeği göstermemesine rağmen ailesinin beklentisiz bir biçimde kendisine sonsuz sevgi ve tolerans gösterdiklerini ifade ediyor ve “Ben bu zamana kadar elimden geldiğince ailemi gururlandırmaya çalıştım; bunun için derslerime çok önem verdim. Ama kardeşim öyle değil. Ailemin gözünde paşalar gibi büyütülmesi çok sinir bozucu bir şey” ifadeleri ile cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekiyor. Türkiye’deki tüm genç kızlara ilham olacak bir diğer ifade ise şöyle: “Hayallerinizden ve düşüncelerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kendinizi her zaman ‘ben bunu yapabilirim, başarabilirim’ diyerek motive edin. Çünkü biz hayallerimize ulaştığımız zaman bu dünya değişecek.”

Sabancı Vakfı’nın kız çocuklarına yönelik çalışmaları

Sabancı Vakfı, 45 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor. 2006 yılında “kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi” amacıyla Birleşmiş Milletler Ortak Programına destek veren Vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek, yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı. 17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan Vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü Mor Sertifika Programını destekliyor. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Spor Cumartesi

    Spor Cumartesi
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    KOVA
    BALIK
    Bugün

    Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün parasal konular ve alışveriş için oldukça hareketli bir gün sayılır. Elinizdekilerini daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluAşkta tutkulu zamanlar
    Merve Kantarcı Çulha
    Merve Kantarcı ÇulhaAldığın Üründe Vazgeçme Hakkı
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaKaş Kaldırma Estetiği
    Arzu Bıyıklıoğlu
    Arzu BıyıklıoğluNLP Size Ne Sağlar?
    Dr. Burak Toprak
    Dr. Burak ToprakDeprem Korkusuyla Baş Etmek
    Ayşegül Karahan Ertuğrul
    Ayşegül Karahan Ertuğrul"Var Olduğumu İspatlamalıyım!"
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerKadının 24 Saati
    Öykü Yıldırım
    Öykü YıldırımPratik Kahvaltı Seçenekleri
    Op.Dr. Tufan Evciman
    Op.Dr. Tufan EvcimanGöz Sağlığınızı Korumak İçin 6 Etken
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
    Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinselliğin Gereksinimleri
    En Çok İzlenen Videolar
    İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel
    #parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey#parayladeğilşefkatle: Hayvan sahiplenme hakkında her şey
    kafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'sikafe-in | Kahvenin a'sı b'si c'si
    Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü ÖzelYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Dünya Kahve Günü Özel

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

    Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

    3 saniyeden uzun tokalaşmak kaygı sebebi

    3 saniyeden uzun tokalaşmak kaygı sebebi

    Aşırı hijyenik olmanın işte vücuda verdiği o zarar

    Aşırı hijyenik olmanın işte vücuda verdiği o zarar

    Kedinizin sizi sevdiğini gösteren davranışlar

    Kedinizin sizi sevdiğini gösteren davranışlar

    Sıradaki Haber