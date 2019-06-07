Babalar Günü Hediye Önerileri

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanan Babalar Günü bu sene 16 Haziran’a denk geliyor. Babalar Günü’nün Pazar olması bu günü daha verimli geçirmenizi sağlıyor. Babalar Günü’nde ne hediye alınır, babamı ne yaparsam mutlu ederim diye düşünenlerdenseniz aşağıda vermiş olduğumuz önerilere muhakkak göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Hayatınızın belki de ilk aşkı için Babalar Günü’nde ne hediye alınır, en uygun Babalar Günü hediye seçenekleri neler merak ediyor olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta kutlanacak olan bu özel gün için hala ne hediye alacağınıza karar veremediyseniz, Babalar Günü’nde ne hediye alınır sorusu için hazırladığımız seçeneklere göz atabilirsiniz. İşte en özel Babalar Günü hediyeleri…

Babanıza hediye almak zorluyorsa ve babanız hediye almaktan hoşlanmayan biriyse, Babalar Günü’nde babanıza annenizle baş başa kalabileceği bir etkinlik ayarlayıp onu mutlu edebilirsiniz. Özellikle babanız hafta sonu çalışmıyorsa, bizim tavsiyemiz ona annenizle beraber iki günlük bir tatil organize etmeniz… Böylelikle hem annenizi hem de babanızı aynı anda mutlu etmiş olacaksınız.

Onun dışında Pazar günü güzel bir kahvaltı organize ederek ailece Babalar Günü’ne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise İstanbul’daysanız bir boğaz turuyla günü renklendirebilirsiniz.

Gelelim Babalar Günü'nde hediye alacaklara… Babanıza hediye almadan önce ilk olarak neye ihtiyacı olduğunu gözden geçirmenizde fayda var. Babanıza ihtiyaçları doğrultusunda şık ve kullanışlı bir hediye almanızın onu mutlu edeceğine emin olabilirsiniz.

Babalar Günü’nde ne hediye alınır?



Babanızın ayakkabıya ihtiyacı varsa…

İskandinav stilinin Danimarkalı temsilcisi ECCO, Babalar Günü için çok özel bir kampanyaya hazırlanıyor. 10-16 Haziran tarihleri arasında, ECCO mağazalarından ve tr.ecco.com internet sitesi üzerinden yapacağınız seçili ürünlerde geçerli olacak %30 indirimle babanıza şık ve kaliteli bir ayakkabı hediye edebilirsiniz.

Keyif düşkünü babalara özel hediyeler;

Babaların hayatını kolaylaştıracak, her aradıklarında hemen yanı başlarında bulmak istedikleri Jumbo Tirbüşon Set ve buz kovası da ideal hediye seçenekleri arasında bulunuyor.

Jumbo, yeni lezzetler denemeyi üstelik de bunları kendisi keşfedip hazırlamayı seven babalar için hediye olarak Damascus soyma bıçağını öneriyor. Katlanarak dövülen çelik plakaların birbirine kaynaştırılması ile oluşan Damascus bıçakları, normal bıçaklara göre çok daha sağlam ve esnek bir yapıya sahip. Keskinliğini uzun süre koruyan bıçaklar, karpit bantları sayesinde bükülmelere ve eğilmelere karşı da daha fazla dayanıklı.

Her zaman şık görünmeye özen gösteren babalara kıyafet alternatifleri

Brooks Brothers, babanıza kendini özel hissettirecek birbirinden farklı hediye seçeneğini bir arada sunuyor.

Mavi, beyaz, bordo gibi birbirinden farklı renk seçeneği ile polo yaka tişörtler ve pantolonlar, yazın vazgeçilmesi düz ve desenli şortlar, mavi-beyaz çizgili klasik pijamalar ön plana çıkıyor.



Klasik şıklığına farklı bir dokunuş katmak isteyen babalar için ise deniz temalı, palmiye ya da çiçek desenli kravatlar ve şık kol düğmeleri dikkat çekiyor.

Spor seven babalara...



adidas Originals, Babalar Günü’nde 2019 yazının en özel ve öne çıkan koleksiyon modelleriyle sportif ve sokağı yaşayan babalara farklı hediye alternatifleri sunuyor. Gece ortaya çıkan reflektör detaylarıyla geçmişin tarzını bugün için yeniden tasarlayan Nite Jogger, kreatif babaların günlük yaşamın kurallarını ve sınırlarını nasıl esnettiğinin sembolü olarak öne çıkıyor. İnsanı öne çıkaran yaklaşımıyla Pharrell Williams tasarımı olan Pharrell Williams Crazy Byw modeli renkli ve stil sahibi erkeklerin tercihi oluyor. Deerupt ve NMD R1 modelleri de sezonun günlük giyim koleksiyonlarındaki t-shirt, sweatshirt ve alt parçalarıyla kombin olanağı sağlıyor.

Koton'dan Babalar Günü'ne özel tasarımlar



Koton, çocukların ilham kaynağı Babalar Günü’nde zengin hediye seçenekleri sunuyor. Koton 2019 İlkbahar-Yaz Erkek Koleksiyonu’na, babalar ve çocukları için aynı desen ve kumaşta tasarımlar ekleyen Koton; Beauty kategorisindeki parfümleriyle de babalar için hediye seçeneklerini zenginleştiriyor.





Son dakikacılar için...

ÇiçekSepeti.com’un sunduğu kişiselleştirilmiş ürünlerden ''Cüzdan Kemer Kartvizitlik Set''e babanızın adını ya da istediğiniz mesajı yazdırmanız mümkün. Son derece şık görünen, özel tasarım nikel kaplama ''Harfli Kare Kol Düğmesi''ne de babanızın adının baş harfleri işlenebiliyor. “Mesajlı Ahşap Stant” ise babanızla geçirdiğiniz özel anları ölümsüz kılıyor. Arzu ettiğiniz altı adet mini fotoğrafın yer aldığı standın üzerine babanıza iletmek istediğiniz mesajı da yazdırabiliyorsunuz.