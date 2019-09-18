Güzel olan şeylere vurgu var

Bugün ne yapılabilir? Boğa burcundaki Ay istikrar ve güven isteğini öne çıkartıyor. Bugün gerek parasal konularda, gerekse başkalarından beklentilerimizde daha fazla güven arıyoruz. Hatta toprakla ilgili konular da vurgulanabilir. Bugün aynı zamanda sanata, tasarıma yönelik konularda ilginç fikirlerle hareket edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca uzaklarla, yabancılarla ilgili konularda bazı kısmetler ve imkanlar gündeme gelebilir. Bizden uzakta kişilerle daha çok alaka kurabiliriz. Bugün Satürn de düzgün harekete dönerken, iş hayatına ait sorumluluklar, bizi bağlayan yönetsel konularla daha fazla ilgilenmek ve yeniden düşünmek durumundayız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Fırtına İlişkilerimizi önemsemeliyiz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.