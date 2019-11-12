Güzelliğinizin strese yenik düşmesini engelleyin

Hayatın hızlı temposu, kalabalık, trafik, ekonomik kaygı, gelecek endişesi ve bunun gibi birçok faktör yoğun stres problemleri yaşamanıza neden oluyor. Stres beraberinde bağışıklık sistemi problemlerini de yanında getiriyor. Bağışıklık sisteminiz zayıflayarak sizi hastalığa açık bir duruma getiriyor ve uykusuzluk hem yaşam kalitenizi hem de sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor.

Yoğun stres ve diğer olumsuz etkenler cildin hızlı yaşlanmasına, yağlanma ya da kuruma problemlerinin yaşanmasına, akne ve sivilce problemlerine, lekelenme hatta egzama ve sedef gibi dermatolojik birçok probleme neden olabiliyor. Akne, uçuk, egzama ve sedef gibi cilt problemlerinin altında aslında birçok psikolojik problem yatıyor.

İç dünyamızda yaşadığımız mutsuzluk ve stres cildimizin daha solgun ve cansız görünmesine neden oluyor. Stresin cildiniz üzerindeki direkt ya da dolaylı olumsuz etkilerinden uzak durmak için öncelikle stres etkenini yaratan faktör ve ortamlardan uzak durmanız gerekli. Ancak bazı durumlarda uzaklaşmanız mümkün olmayacağından, stresin cildiniz üzerindeki etkilerinizi hafifletmek için çözüm aramanız gerekir. Egzama, sedef ya da uçuk gibi sağlık sorunları yaşadığınızda mutlaka bir uzman ile görüşmeniz gerekir. Sivilce, kuruma ya da yağlanma probleminiz ile kendinize bir cilt temizleme ve cilt bakım rutini oluşturarak başa çıkabilirsiniz. Bu dönemlerde cildinizin yabancı olduğu ve reaksiyon gösterebileceğini düşündüğünüz ürünlerden uzak durmanız tavsiye edilir.