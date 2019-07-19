Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

- Bu dönemde kaygılanılan konularda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanından yardım alın.

- İnternette forum sitelerinde genellikle olumsuz hikayeler bulunmaktadır. Bu tip bilimsellik dışında yazılanlardan uzak durun.

- Dinlenmenize özen gösterin.

- Sigaradan uzak durun.

- Alkol ve uyuşturucu maddeleri hayatınızdan çıkarın.

- Eşinizle daha fazla zaman geçirin, ondan bu sıkıntıları atlatma ile ilgili yardım isteyin.

- Cinsellikten uzaklaşmayın. Hamilelikte cinsellik konusunda bilgi için doğum uzmanınıza danışın.

- Egzersiz yapın, bu ruh sağlınıza mutlaka olumlu yansıyacaktır.

- Sevdiklerinizle zaman geçirin.

- Ruhsal olarak zorlanmaya devam ediyorsanız psikiyatrist veya psikologdan yardım almaktan çekinmeyin."