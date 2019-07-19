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19.07.2019 - 13:27

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, hamilelik dönemini iyi geçirmenin yollarını şöyle sıraladı;

Hamilelik dönemini ruhsal olarak iyi geçirmenin yolları

-  Bu dönemde kaygılanılan konularda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanından yardım alın.

-  İnternette forum sitelerinde genellikle olumsuz hikayeler bulunmaktadır. Bu tip bilimsellik dışında yazılanlardan uzak durun.

-  Dinlenmenize özen gösterin.

-  Sigaradan uzak durun.

-  Alkol ve uyuşturucu maddeleri hayatınızdan çıkarın.

-  Eşinizle daha fazla zaman geçirin, ondan bu sıkıntıları atlatma ile ilgili yardım isteyin.

-  Cinsellikten uzaklaşmayın. Hamilelikte cinsellik konusunda bilgi için doğum uzmanınıza danışın.

-  Egzersiz yapın, bu ruh sağlınıza mutlaka olumlu yansıyacaktır.

-  Sevdiklerinizle zaman geçirin.

-  Ruhsal olarak zorlanmaya devam ediyorsanız psikiyatrist veya psikologdan yardım almaktan çekinmeyin." 

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