Yapılışı zahmetli olarak bilinen hanım göbeği tatlısı, çok sık pişirilen tatlılardan biridir. 8.yüzyılda adı iyice bilinen bu enfes tatlı ramazan, bayram ve diğer özel günlerde birçok kşi tarafından yapılıp tüketilmiştir. İstanbul tatlıcıları yıllarca bu tatlıyı müşterilerine sıcak sıcak sunmuştur. Bu tatlı ismini hanım göbeğine bezemesinden almıştır. Hanım göbeği tatlısını sizin için pratik bir tarife dönüştürdük. Evinizde çok kolay yapabileceğiniz hanım göbeği tatlısı için malzemeleri şimdiden hazırlamayı unutmayın. İşte hanım göbeği tatlısı tarifi...

Malzemeler:

-125 gr margarin

-1.5 su bardağı su

-2 su bardağı un

-3 yumurta

Şerbeti için:

-3 su bardağı toz şeker

-2.5 su bardağı su

-1 tatlı kaşığı limon suyu

Kızartmak için:

-Ayçiçeği yağı

Üzeri için:

-File Antep fıstığı

Hanım göbeği nasıl yapılır?

-Şerbeti için, su ile şekeri kaynatın. Ocağın altını kısıp limon suyunu ilave ederek tekrar kaynatın.

-Soğumaya bırakın. Tencereye su ve yağı aktarıp kısık ateşte yağ eriyinceye kadar bekletin.

-Kaynamaya yakın un ilave edip tahta kaşıkla karıştırarak 5 dakika pişirin. Ocağın altını kapatın.

-Soğuyunca yumurtaları ilave ederek karıştırıp 20 dakika dinlendirin.

-Hamurdan küçük parçalar koparıp elinizle ortası delik yuvarlaklar hazırlayın.

-Ayçiçeği yağını tavada ısıtın. Hazırladığınız hamurları bu yağda kızartıp soğuyan şerbetin içine atın.

-Şerbeti çekince, üzerlerine file Antep fıstığı serperek servis yapın.

Afiyet olsun.