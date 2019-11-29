Harry Potter’ın büyülü dünyası aksesuarlarınızda!

Harry Potter’ın gizemli dünyasından tanıdığımız karakterleri ve sembolleri yeniden yorumlayan Pandora, sallantılı gümüş charm’lar, kolye uçları ve bileklikten oluşan kapsül koleksiyonu ile seni içinizdeki sihri keşfetmeye davet ediyor.

Pandora’nın 12 parçalık özel Harry Potter koleksiyonunda, dünyaca ünlü roman ve film serisinin ana karakterleri Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley charm’larının yanı sıra Hogwarts Şatosu, Elf Dobby ve sınırlı sayıda üretilen Golden Snitch kolye uçları dikkat çekiyor.

Koleksiyonda özellikle Harry Potter tutkunlarını heyecanlandıracak, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu Gryffindor ve Slytherin binalarının, en ince detaylarıyla düşünülmüş ve her binanın kendi rengindeki kristallerle süslenmiş sallantılı gümüş charm’ları yer alıyor.

Pandora’nın Yaratıcı Başkanı Stephen Fairchild koleksiyonu: “Harry Potter, uzun yıllardır insanlara mutluluk yayıyor ve onları sihrin varlığına inandırıyor. Harry Potter’ın hikayesindeki arkadaşlık, sevgi ve cesaret, Pandora’nın uzun süredir beklenen yeni koleksiyonunda öne çıkıyor. Tüm dünyadaki Harry Potter sevenlere bu koleksiyonu sunmaktan mutluluk duyuyoruz!” şeklinde anlatıyor.

Dünyaca ünlü yazar J.K Rowling’in ikonik karakterlerinden ilham alan Pandora Kreatif Direktörleri Francesco Terzo and A. Filippo Ficarelli, kapsül koleksiyonda Harry Potter ve Pandora’nın büyülü dünyalarını birleştiriyor.

Serüvenin önemli karakterlerini ve anlarını simgeleyen 925 ayar gümüş charm’lar ve Pandora Shine kolye uçları, Harry Potter sevgisini her zaman yanında taşımanın en özel yolu. Koleksiyonun önemli parçalarından Golden Snitch bilekliği, ikonik charm’larla birleştirerek, Harry Potter tutkunu stiline yansıt.