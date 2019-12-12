Hassasiyet arıyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yengeç’e ilerleyen dolunay aşamasındaki Ay, özellikle ilişkilerimizi daha kırılgan ve hassas kılıyor. Bir duygu peşinde bir araya gelmek, ailevi konulara, geçmişe zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz. Ancak aşırı duyarlı olmak, bizi objektiflikten uzaklaştırabiliriz. Daha tarafsız ve akılcı olmaya da ihtiyacımız olacak.

Nelerden kaçınmalı? Hafta sonu yaklaşırken, başkalarından beklentilerimiz de yüksek olabilir. Sabah saatlerinde sezgilerimizi daha buluşçu şekilde kullanabiliriz. Arkadaşlıklarda dertlere ortak olmak ve şefkat göstermek bizi birbirimize yaklaştırabilir. Ancak günün geç saatlerinde aşkta ve beraberliklerde bizi zorlayabilecek, endişelendirebilecek koşullar da var.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Tavşan Dikkatimizi toplamaya bakalım. Tavşan ise aynı anda birden fazla iş yapabilmeyi ve üretkenliği temsil eder. Zihinsel açıdan çok canlı bir gündeyiz ancak oradan oraya atlayabiliriz. İlişkilerimizde daha az önyargılı olmaya gayret etmeliyiz.