Hayallerimiz güçlü

Bugün ne yapılabilir? Bugün İkizler’deki Ay, Neptün ve Jüpiter ile temas kurarken, hayaller ve yüksek beklentiler içinde olabiliriz. Yaratıcı çalışmalar ve fikirlerimize sınırsızlık veren beklentiler yüzünden sonrasında gerçekleştiremeyeceğimiz sözler verebiliriz. İlk bakışta her şey çok cazip gözükebilir. Yine de bugün edebiyat, entelektüel uğraşlar ve fikirlerimiz açısından oldukça yaratıcı olacak.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerine özellikle dikkat edelim. Bu saatlerde kendi kendimizi ya da başkalarını kolayca aldatabiliriz. İyi niyetle de olsa, başkalarını yanlışa yönlendirebilir ya da hayal kırıklığına açık hale gelebiliriz. Dolayısı ile bu saatlerde önemli anlaşmalardan kaçınalım. Akşam saatlerinde daha canlı ve iyimser bir atmosfer söz konusu. Kendimizi daha bağımsız hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/ Süpürge Bugün başkalarına yardımcı olabileceğimiz, yeni yollar bulabileceğimiz koşullar var. Aynı zamanda bir döngü de kapanmakta. Oldukça hassas davranabileceğimiz bir gündeyiz.