Hazır ambalajlı gıdalara Bakanlık'tan 'trans yağ' ayarı

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Bugün Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı konuları toparlamak için fırsatınız olacak. İşlerinizde bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak sizin için iyi olabilir. Gün içinde ikili ilişkilerinizde kopmalar meydana gelebilir. Fedakar davranmalısınızDevamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Bugün ilişkilerinize daha fazla özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğlen saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu. Akşam saatlerinde çatışmalara dikkat edin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. İkili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde karşınızdaki ile empati kurmaya çalışın. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki insanları da olaylara katmak isteyebilirsiniz. Gün içinde paylaşım içinde bulunacağınız kişilerle görüşmek size iyi gelecektir. Bazı zamanlar sıkışıklıklar meydana gelebilir. Sabırlı olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı konularda üstlerinize fikir danışabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla paylaşım içinde olacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizde fazla detaylara takılmamanızda fayda var. Akşam saatleri hareketli geçebilirDevamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde hayatınıza yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi ruhsal olarak etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bazı konuların netleştirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz. Ortaklı konularda duygusal bağların olması sizin işlerinizi yavaşlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla güven tazelemeye ihtiyacınız olan zamanlardasınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşiniz ve yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Yeni kararlar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ortaya rahatça koyabileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın desteği almanız gerekebilir. Ruhsal dengenizi korumakta zorlanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Başkaları ile paylaşım içinde olmaktan keyif alacaksınız. Sevdiklerinizle zaman geçirmek size iyi gelebilir, tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku