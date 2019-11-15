Hazır ambalajlı gıdalara Bakanlık'tan 'trans yağ' ayarı
"Trans yağ nedir?", "Trans yağ nerelerde kullanılır?", "Trans yağın zararları ve insan vücudu üzerindeki etkileri nelerdir?" gibi sorular birçok kişi tarafından tartışılırken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Buna göre artık hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak, bu oranı aşan gıdaların ise üretimi yapılamayacak. "Trans yağ içermez-trans yağ yoktur" ibareleri de ambalajlar da yer almaya devam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik, Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında revize edilecek.
Bu kapsamda hazırlanan yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde gıdalar üretilemeyecek.
Hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar ise kapsam dışında olacak.
Son tüketiciye arz edilmeyen ara ürünlerde trans yağ miktarının 100 gram yağ için 2 gramı geçmesi durumunda ilk üreticinin bu bilgiyi son ürünü üretecek ilgiliye aktarması gerekecek.
Vitamin ve mineraller eklenirse belirtilecek
Piyasaya arz edilen hazır ambalajlı gıdalarda trans yağ asidi miktarı, toplam yağın 100 gramında 1 gramdan az olursa, "Trans yağ içermez-trans yağ yoktur" beyanında bulunuluyordu. Bu uygulama aynen devam edecek.
"Kalsiyum fosforil oligosakaritler"in mineral madde olarak gıdalara eklenmesine izin verilecek.
Vitaminler veya minerallerin gıdalara eklenmesi durumunda bunlar gıda etiketlerinde bileşenler listesinde formlarıyla belirtilecek.
Trans yağ nedir?
Trans yağ, doğal bir yağ türü değildir. İnsan sağlığı açısından zararlı olan trans yağ, bitkisel yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde edilen yağdır. Hidrojen eklenen yağlar kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa neden olur. Özellikle günümüzde hazır yiyeceklerin artmasıyla beraber trans yağ tüketimi de oldukça artmış durumda. Dışarıdan tükettiğiniz cips, hazır kurabiye, kek, çikolata ve hamur işlerinde trans yağ yüksek oranda bulunuyor.