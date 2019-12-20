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20.12.2019 - 10:59 |

Head&Shoulders Hindistan Cevizi Yağı içeren yeni serisini tanıttı

Head&Shoulders Hindistan Cevizi Yağı içeren “Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi Serisi”ni 19 Aralık Perşembe günü Dila Tarkan ev sahipliğinde Denebunu Secret Garden’da tanıttı.

Head&Shoulders Hindistan Cevizi Yağı içeren yeni serisini tanıttı

Kış etkilerine maruz kalan saçlar kurumaya bağlı olarak kepeğe ve yıpranmaya açık oluyor. Saçların ekstra neme ihtiyaç duyduğu bu dönemde Head&Shoulders hindistan cevizi yağının nemlendirme etkisini saçlara taşıyan yeni serisini 19 Aralık Perşembe günü, Dila Tarkan’ın ev sahipliğinde Denebunu Secret Garden’da tanıttı. Soğuk, yağmur, kar, rüzgâr gibi mevsimsel etkilere maruz kalan saçlara yepyeni bir alternatif sunan yeni şampuan ve saç bakım kremi serisinin tanıtımına basın, influencer ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Head&Shoulders’ın yeni serisinin, kış aylarının saçlarında sebep olduğu yıpranmaları ve kurumaları tamamen ortadan kalkacağını ifade eden Dila Tarkan: “Kendimle her zaman özdeşleştirdiğim ve saçlarımın tüm ihtiyaçlarına yönelik bir ürünü mutlaka bulduğum Head&Shoulders ailemle yeni serimizin lansmanında bir araya geldiğim için çok mutluyum. Çok seveceğinize emin olduğum Head&Shoulders Hindistan Cevizi Yağı içeren Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi, kış aylarında sizin de vazgeçilmeziniz olacak. Kışın ihtiyacınız olan yoğun nemlendirme etkisini bu seride bulacaksınız." dedi.

Etkinlikte konuşan P&G Türkiye Saç Bakım Kategorisi İletişim Müdürü Gonca İlkmen ‘’ Kışın cildimiz soğuk hava, yağmur, kar, rüzgar gibi etkilere maruz kalarak kuruyor ve yoğun nemlenmeye ihtiyaç duyuyor. Saç derimiz de cildimizin devamı olarak aslında aynı şekilde kışın etkisine maruz kalıyor ve kaşıntı, kuruluk, kepek, saç derisinde hassasiyetinde artış görülüyor. Head&Shoulders olarak Hindistan Cevizi Yağı’nın yoğun E vitamini içeriği ile derin nemlendirme etkisi ile kepeğe karşı etkili dermapure formülümüzü birleştirdik ve Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi Serisini hayata geçirdik. Bu kış saçlarımız ve saç derimiz için gerekli olan tüm nemlendirmeyi ve kepek korumasını sağlayacak bu yeni seri eminim sizin de favoriniz olacak." dedi.

Misafirlerine gün boyu keyifli anlar yaşatan Head&Shoulders’ın ‘Kar Küresi Yapım Workshop’u katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Derma Pure formüllü Head&Shoulders, Hindistan Cevizi Yağı içeren Şampuan ve Saç Kremi, yoğun E vitamini sayesinde saç derisini ve saçı derinlemesine nemlendiriyor, ihtiyacı olan bakımı sağlıyor. Saç derisini koruyan ve rahatlatan yeni seri, saçların derinlemesine nemli ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Bu sayede hem kadınların hem de erkeklerin dış görünüşlerinden endişe etmeden özgüvenleriyle fark yaratmalarını sağlıyor.

Head&Shoulders ailesinin en yeni serisi Hindistan Cevizi Yağı ile zenginleştirilen “Derinlemesine Nemlendirici Şampuan ve Saç Kremi”, saç ve saç derisinin nem ihtiyacını gidererek kış aylarında kurtarıcınız olacak.

 

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