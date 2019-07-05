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05.07.2019 - 16:58

Hedeflerimize odaklıyız

Bugün Boğa burcuna ilerleyen Ay özellikle iş ve para konularına daha çok odaklanacağımızı, kararlılık göstermek durumunda olduğumuzu anlatıyor.

Bugün ne yapılabilir ? Başarılı olmak için önemli fırsatlar var. Aynı zamanda gelecek yönünde de düşünebilir, olayları daha çok maddi yönden değerlendirmek isteyebiliriz. Aşırı tutucu olmamak ve kimi zaman risk almak da gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı ? Bugün kişisel konularda daha esnek ve geniş düşünmeye çalışalım. Kararlı olduğumuz noktalarda çok şey yapabilir. Parasal bir konu, kazanç getirebilecek bir iş fırsatı üzerinde düşünebiliriz. Özellikle uzaklarla, yabancılarla ilgili alanlarda daha akıcı koşullar, şanslar elde edebiliriz. Bu arada beklenmedik durumları da göz önüne almamız gerekebilir.

 Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Geyik İlişkilere de önem verelim. Mayalara göre Geyik günündeyiz. Bu gün burcu hassasiyeti, sanatı, işbirliğini ve cömertliği anlatır. Başkalarına hizmet ve yardım edebileceğimiz bir gündeyiz.  Duygusal alanda daha mutlu ve olumlu ilişkiler geliştirebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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