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HaberlerKültür SanatHeykeltraş Şefika Ünal, ‘Kadın' isimli sergisini sundu
19.10.2019 - 10:08 |

Heykeltraş Şefika Ünal, ‘Kadın' isimli sergisini sundu

Daha önce İsviçre’de solo sergiler yapan Heykeltraş Şefika Ünal, ‘Kadın’ adını verdiği solo sergisini Nişantaşı’nda bulunan Art 212’de  sanatseverlerin beğenisine sundu.

Heykeltraş Şefika Ünal, ‘Kadın' isimli sergisini sundu

İşlerinde çoğunlukla Kadın hikayelerinden ilham alan sanatçı, bu sergisinde de eziyet çeken kadınları işlerinde kuş olup uçurarak özgürlüklerine kavuşturuyor. Kadın olmanın bütün hallerinin yansıdığını gördüğümüz sergide, kadınlar kimi zaman özgürlüğüne kavuşurken, kimi zaman zincirlenerek hayatlarına devam hakkı engellenmiş.

Sanatçı, kadınlara eserleri aracılığıyla yol gösterip, kendi güçlerini fark etmeleri konusunda yön verme çabasını taşıyor. Kadınlarımıza çok güvendiğini onlardan ilham aldığını ve onlarında kendi yollarını açmaları gerektiğini söylüyor. Ayakları üzerinde duran, ışığa yol alan kadınları. Sergi, Art 212’de 23 Ekim’e kadar görülebilir.

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