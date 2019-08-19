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19.08.2019 - 00:00

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Haftanın ilk gününde Koç burcunda ilerleyen Ay hızlı adımlara ve hareketli başlangıçlara işaret ediyor.

Hızlı haberler

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Koç burcunda ilerleyen Ay hızlı adımlara ve hareketli başlangıçlara işaret ediyor. Bugün kendimize güvenerek daha akıcı sonuçlar elde edebiliriz. Aksiyon halindeyiz. İlişkilerde de durum böyle olabilir. Ay’ın Merkür’le uyumu ticari konulara, görüşmelere çabukluk kazandırıyor. Şahsi konulara odaklanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yeni şeyler keşfetmek adına da şanslıyız. Düşünce ve inançlarımızda samimi olabiliriz ancak fazla baskın ve aceleci olmamaya dikkat edelim. Akşam saatlerinde hareket, yolculuklar ve bilgi alışverişi için güzel fırsatlar var. Ancak sözlerimizde biraz daha dengeli ve anlayışlı olmaya da özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Süpürge Değişikliklere odaklanalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz.  Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Günün Kombini

Haftaya Renkli Başlangıç

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BALIK
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AKREP
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size iyi gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha  çok farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize, güzel şeylere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Finansal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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