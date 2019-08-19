Hızlı haberler

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Koç burcunda ilerleyen Ay hızlı adımlara ve hareketli başlangıçlara işaret ediyor. Bugün kendimize güvenerek daha akıcı sonuçlar elde edebiliriz. Aksiyon halindeyiz. İlişkilerde de durum böyle olabilir. Ay’ın Merkür’le uyumu ticari konulara, görüşmelere çabukluk kazandırıyor. Şahsi konulara odaklanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün yeni şeyler keşfetmek adına da şanslıyız. Düşünce ve inançlarımızda samimi olabiliriz ancak fazla baskın ve aceleci olmamaya dikkat edelim. Akşam saatlerinde hareket, yolculuklar ve bilgi alışverişi için güzel fırsatlar var. Ancak sözlerimizde biraz daha dengeli ve anlayışlı olmaya da özen gösterelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Süpürge Değişikliklere odaklanalım. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.