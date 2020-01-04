KADER KEDER OLMASIN.....

Herkese merhaba,

Her yıl bir sonraki yıl için 1 aylık bir süreyi tamamen anlamak, araştırmak ve analiz yapmak için dolu dolu kullanırım. Bu yıl maalesef öyle olmadı. Tam 2 aydır gece gündüz 2020 gökyüzü için çalışıyorum. Nedenleri o kadar çok ki. İnanın burda sayfalar dolusu türlü türlü kelimelerle yazabilir, anlatabilirim. Bu da sadece kafanızın karışmasına ve karşılıklı zaman kaybına neden olur. O yüzden kendim ana mesajı anlayıp sonra da idrak etmeye çabalıyorum. Anladıklarım;

İlk olarak lütfen Astroloji denince kehanet, gelecek ve fal gibi algılamayın. Asla merak duygunuzun kullanılmasına izin vermeyin.

Gelecek için ilk olarak doğum haritanızı kendinizi keşfetmek, anlamak üzerine talep edin.

Bana gelecek için meraklı sorularla gelen bireylere ısrarla görmüş olduğum tıkanıklıklar, blokajlar, dirençler karşısında pembe bir hayat çizmiyorum. Korku ve panik te yaratmıyorum. Oturup saatlerce farkına varması gerekenler konusunda konuşma ve bunu destekleyen araştırma yapması konusunda kaynaklara yönlendiriyorum.

2020 ilk altı ay manevi büyüme ve keşfetmek için fırsatlarını sunacak. Daha sonra ki altı ay ise maddi, ticari ne kadar değişim o kadar gelişim ne kadar direnç o kadar sıkışmayı yaratacak.

2020 tam gözüktüğü gibi denge, değişim ve gelişim yılı. Kendinizi anlamak ve kendinizi anlama yatırımı yapmak en doğru adım olacak.

Kolaylıklar diliyor ve adres kendiniz olduğunu ısrarla hatırlatıyorum....

Sevgiler,