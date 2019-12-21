26 Aralık 2019 Güneş Tutulması ve Yeni Ay; SON ŞANS ve RİTÜELLER

2020’ye sayılı günler kala 2019 bize çok güzel bir hediye bırakıp gidiyor. 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan güneş tutulması ve Oğlak burcundaki yepyeni bir ay hayatımızda belki de uzun zamandır beklediğimiz, sıkıştığımız alanlara fırsatlarla beraber giriyor. Yeter ki biz bu fırsatları görmeyi ve değerlendirmeyi bilelim. Güneş tutulması ve yeni ay Ankara’da 0,4 derecede yükselen Oğlak’ken İstanbul’da 29 derecede yükselen Yay olarak gözüküyor ve ben yükselen Yay burcuna göre baz alıp anlatacağım. Bu tutulma iyicil bir tutulma. Hepimizin hayatında olan ve görmemiz gereken ne varsa büyütüyor. Burada hepimize sorumluluklar düşüyor. Hem bireysel anlamda hem de topraklarımız anlamında. En çok odaklanmamız gereken konu; sorumluluklarımız. Çünkü yaklaşık bir, bir buçuk yıldır Satürn hepimizi dokunduğu yerlerde yordu, sıkıştırdı. Şimdi en azından olasılıkları bize açıyor ve aslında bize hareket etmemizi sağlıyor.

Tutulma 08:12’de gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz Perşembe ve Cuma gününü değerlendirebiliriz. Burada odaklanacağımız şeyleri gözden geçirebiliriz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız üzülmeyin, en azından güneş burcunuzu biliyorsanız yine bunu göre değerlendirebilirsiniz.

Güneş tutulmaları ani başlangıç ve ani bitişleri hızlandırır. Ancak bu tutulma önümüzdeki zaman dilimlerinde, özellikle Mart, Şubat ve Haziran ayında hissediliyor olacak. Zira 2020’de de 6 tane tutulma var. Bu 2019’un son güneş tutulması, bize yüzümüzü güldürecek şekilde iyilikler, güzellikler getirecek bir tutulma. Şanslı olan burçlar tabi ki var: Öncü burçlar, Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi; Toprak burçları, Boğa, Başak, Oğlak olumlu etkilenecek burçlar arasında.

Ve gelelim içinde olduğumuz durumu daha da büyütecek ve belki birazcık da yoracak olan bu tutulmada burçlara göre istek, dilek, niyet ne yapabiliriz?

Koçlarla başlayalım. 26ve 27’sinde ki süreçte, bu 2 gün iş ve kariyer hayatlarıyla ilgili onlara en hayırlı gelecek olan yola niyet edebilirler. Çünkü iş ve kariyer hayatları geçekten son bir yıldır onları yordu. Bundan sonraki süreçte bir seçim yapmak zorunda kalacaklar. Yani terfi edebilirler, iş değiştirebilirler, şehir bile değiştirebilirler. Tüm bunlar bir anda hayatlarına giriyor olacak. O yüzden Koç burçlarının iş ve kariyer hayatlarındaki olumsuz giden süreçleri olumluya çevirmeye ya da karar veremediği süreçlerde kendisiyle ilgili ileriye dönük maddi manevi kazanç getirecek olan işlere odaklanabilirler. İstek ve dileklerini buraya yönlendirebilirler.

Boğalar eğer öğrenci iseler eğitim hayatlarında, devam ettirmek istedikleri okullar, akademik kariyer veya yurtdışıyla ilgili birtakım planları varsa bu konuyla ilgili vermesi gereken kararlara, ayrıca uzun zamandır hukuksal olarak bekleyen ve bir türlü sonuç alınamayan davalara açıklık getirmesi konusunda dilek ve niyetlerde bulunabilirler. Bol bol gezecekler, keşfedecekler. Burada en azından manevi bir büyümeden de bahsedebiliriz. Sevdiği işleri yapma, sevdiği kişilerle birlikte olmayla ilgili oldukça güzel tamamen hayatlarını kökten değiştirdikleri bir yılın ilk adımı olacak 26 Aralık.

İkizler uzun zamandır ödenmesi gereken borçlar varsa veya hiç farkında olmadan kefil olup zarara girdiği ve bunun karşılığını görmediği birtakım davalar varsa veya evliliği konusunda bir takım kararlar verip bunu uygulama konusunda sıkıntı yaşıyor ve çözümlenmesini istiyorsa veya sağlığıyla ilgili bir sıkıntı varsa tüm bunlarla ilgili dualarını, niyetlerini yapabilirler.

Yengeçler, eğer bir iş yeri sahibiyseniz o iş yeriyle ilgili sınırlar kesinlikle değişecek. Ortaklıklar, bitişler, başlangıçlar, aynı zamanda yepyeni projeler, yepyeni hayatınıza gelecek ve katılacak olan kişiler hem bireysel anlamda hem iş dünyasında etkili olacak. İlk olarak özel hayatla ilgili evliliğe veya artık uzun süren bir ilişkide karar vermeye ve bir takım iş planlarında, sınırların belirlenmesinde en avantajlı, en hayırlı şekilde ortakların kurgulanmasına dua edebilirler. Çünkü tamamıyla sosyal çevrenin değişeceği bir döngü. Jüpiter her ne kadar iyi ve olduğu alanı etkiliyor desek de tabi ki şans yağmuru yağdırmıyor. İdrak etmemiz, anlamamız ve yönetmemiz gereken bir süreç olacak. O yüzden toz pembe bulutlar içinde olmayalım, birazcık da ayağımızı yere sağlam basalım.

Aslan burçları bu 2 gün boyunca ilk olarak sağlıklarının iyi olmasına niyet edebilirler. Aynı zamanda iş ve çalışma ortamında güzel değişimleri söz konusu. Eğer bir çalışansa birlikte çalıştığı arkadaşlarla uyum sürecinin başlamasına veya iş yerinde huzursuz bir ortam varsa huzursuzluk yaratanların o alandan uzaklaşmasına, eğer iş sahibi ise yeni çalışma alanlarının ve işe yeni bireylerin katılmasına, işi büyütme konusunda istek, dilek ve niyette bulunabilirler. Veya evcil besledikleri hayvanlar varsa onların şifası için de hepimizin yerine dua edebilirler.

Başaklar 2020’nin en şanslı burçlarından bir tanesi. Eğer yalnızlarsa karşılıklı ve sonsuza kadar sürecek olan bir aşk başlayabilir. Bebek hayalleri varsa, böyle bir sürece girildiyse en güzel sonuçlar alınabilir. Veya edinmiş oldukları bir hobi ve buradaki yaratımları, kabiliyetleri bir şekilde onları maddi kazanca da sürükleyebilir. Bir yandan keyif alırken bir yandan da maddi getiri sağlayabilirler. Bu tutulma yaratımı çok yüksek bir yıla girerken ilk tetik aldıkları günlerin başlangıcı olacak. Dolayısıyla hayata karşı mutlu, keyifli yaşamak için dua edilebilir.

Teraziler için ev alanında büyük değişimlere söz konusu. Zaten bununla ilgili bazı yorumlarda görüyorum ev değişiklikleri, tadilatlar bir anda gündem oluyor. İş bazında bir anda terfi, seyahat söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla ev, aile, yuva gündemken hem kendilerinin hem de ebeveynlerinin sağlığına, öğrenim hayatıyla ilgili onları ileriye taşıyacak seçeneğin hayatlarında olmasına, yaşam alanında neyi değiştirmek istiyorlarsa -ev alma, satma, yıkım kararı gibi- tüm bunlarla ilgili istek, dilek ve en önemlisi içsel olarak huzurlu bir yaşama niyet edebilirler.

Akrepler güneş tutulmasında bol bol seyahat ve uzun zamandır yaymak istediği, yazmak istediği, biriktirdiği ne varsa bunların duyulur olmasını, bilinir olmasını dileyebilirler. Çünkü bu yıl akreplerin iletişimi, telekomünikasyonu çok genişleyecek. O yüzden bol bol seyahat etmek zorunda kalacaklar. Bu yüzden istek, niyet, kendini daha iyi ifade etmek, anlaşılır olmak, tüm fikirlerimizin, amaçlarımızın daha duyulur olması şeklinde olabilir. Eğer kardeşlerle küslük varsa, akrabalarla ilgili uzaklık varsa bunun şifasına niyet edilebilir.

Yay burçları para kazanmaya niyet edebilirler. Çünkü ilk defa Aralık ayından sonraki süreçte maddi olarak gelirlerinde ciddi bir artış olacak ve bu artış olurken de ayağını yorganına göre uzatmayı, para ile ilgili kaynakları çok iyi değerlendirmeyi öğrenmeliler. Bir işten para kazanıyorsa başka işlerin de hayatlarına gelmesiyle mutlu olacakları ve getirisinin onlara keyif vereceği işe niyet edebilirler. Borçlarını ödemeye niyet edebilirler.

Yılın en şanslı burcu Oğlakların tamamıyla hayatları değişiyor aslında. Hayatlarına yepyeni bir yön vermekle ilgili çok ciddi bir karar sürecinde olacaklar. Jüpiter alanı büyüttüğü için, Oğlak çok sağlamcı olduğu, sağlam ve disiplinli adımlar atmak istediği için azimle, ısrarla devam ettikleri iş, evlilik ve hayatlarında ki inançlar, tüm bunların desteklendiği bir yıl olacak. O yüzden neyi sürdürüyorlarsa sürdürülebilirlik veya neyi bir konuda bitirip yepyeni başlangıçlar yapmak istiyorlarsa hayatlarına dair seçimler yapmak konusunda aslında yetkili olacaklar. Biraz daha etkili olmaya niyet edebilirler. Her şey değişiyor çünkü.

Kovalar, eğer geçmişi sorgulama, geçmişe takılı kalma, ileriye adım atarken acaba geçmişte yaşadıklarım tekrar başıma gelir mi gibi korkuları varsa bunların iyileşmesine dua edebilirler. Uzun zamandır kadersel olarak her şeyin şansız gittiğini ve her şeyin üst üste geldiğini düşünüyor olabilirler. 2 Aralık’ta Jüpiter’in onların 12. evine gelmesiyle beraber görülmeyen manevi destek bir yıl boyunca orada olacak. Dolayısıyla hayatlarında ki düşmanlıklar veya kendini iyi ifade edememek, anlaşılamamak, bir türlü yapmak istediklerini yapamamak konusunda bunları sorgulayıp biraz içselleşip yine bu alana, iyileşmeye, arınmaya dua edebilirler.

Balıkların gireceği kalabalık çevreler, yepyeni arkadaşlıklar, katılacağı gruplar, bununla beraber değişen, biten, bazen de canını sıkan dostluklar var. Tüm bunlar bir kenara, yepyeni arkadaşlıkları ve sosyal çevreleri için daha büyümeye, felsefeleri varsa bunu anlatmaya, topluma katkısı bulunacak bir iddiaları varsa bunu gerçekleştirmeye, çok istedikleri bir projeleri varsa bu projenin gerçek olmasına niyet edebilirler.

Peki ne yapacağız? Bunları bembeyaz bir kağıda bembeyaz bir mum eşliğinde yazacağız. Ama istiyorum, şöyle, böyle değil şeklinde değil. Tamamıyla burcumuza göre, o alanda neyi istiyoruz, neyi hayal ediyoruz şeklinde o senaryoyu oluşturacağız. Eğer ev ise oraya harika bir ev resmi, eğer bir evlilikse orada bir evlilik tasviri. Bunları tamamıyla kağıda aktardıktan sonra olmuş gibi düşünüp bir imajinasyon yapacağız. Beyaz mum eşliğinde bembeyaz kağıda yazdığımız istek, dilek ve niyetlerimizin kolaylıkla gerçekleşmesi adına kendimiz için en güvenli, en koruyabileceğimiz alana bu yazmış olduğumuz beyaz kağıdı saklayacağız, emanet edeceğiz. Ondan sonraki süreçte sanırım o yazılanlar unutulsa bile geçekleştiği an yazmış ve saklamış olduğumuz o kağıdı suya, denize, herhangi bir suya bırakacağız.

Hepimize 2020’ye girmeden önce, bu tutulmanın güzellikler, mucizeler, gönlümüzde yatan şeylerin kolaylıkla gerçekleşmesini sağlamasını niyet ederek, güzel yıllar diliyorum.

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https://www.youtube.com/watch?v=KhCOhGn28Rg