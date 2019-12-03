İçimizdeki Afroditler uyanıyor!

Eril Beril’den Afrodit’e kitabıyla oldukça ilgi çeken ve kadınlar tarafından severek takip edilen konuşmacı, yazar ve eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz, Whatsapp üzerinden gerçekleştirdiği Afrodit Eğitimleri ile kadınların dişil taraflarıyla buluşmalarına aracılık ediyor. Yılmaz, modern kadınları sezgileri dinlemek, dayanışma, şefkat, anda kalabilme ve teslim olma gibi değerler taşıyan dişil özleriyle tekrar buluşturan Afrodit Eğitimleri’ni ‘Kadınlarla beraber yaptığımız deneyimsel bir yolculuk’ olarak tanımlıyor.

Uzun yıllar bilişim sektöründe satış yöneticisi olarak rekabetin yoğun olduğu bir ortamda çalıştıktan sonra gittikçe erilleşen ve sonrasında tekrar içindeki dişil özle buluşan Yılmaz “Modern toplumdayız ve elbette kariyer hedeflerimiz var ve onları gerçekleştirmek için eril özelliklere de yaslanmamız gerekiyor. Ancak eril tarafımızı geliştirirken dişil taraflarımızı da değersizleştirmeyi öğrendik. Ve bu yüzden içimizde bir türlü dolduramadığımız büyük bir boşluk var. Özümüzü yaşayamıyoruz. Eril özelliklerimizi geliştirmemiz çok önemli ama dişil tarafımıza da dönüş yapmak mecburiyetindeyiz. Sağlıklı dişil enerjisi olan ışıldar, parlar, onların yanında olmak istersiniz.” dedi.

Bireylerin içlerindeki farklı parçalarla ilişkisini nasıl yönetebileceğine ışık tutan Gülen Gündüz Yılmaz, içimizde ihmal ettiğimiz tarafların yol açtığı ilgi ve sevgi açlığını kadın erkek ilişkilerinde ararken yaşadığımız yanılgıları da bizlere gösteriyor.



İşbirliği ve dayanışmanın dişil özün içinde önemli bir yer taşıdığını belirten Gülen Gündüz Yılmaz, bu dönüş yolculuğunun kadın çemberleriyle gerçekleşmesinin yolu kolaylaştırdığını vurguluyor. Toplam 3 seviyeden oluşan eğitimlerin her biri bir hafta sürüyor. Yaklaşık yirmi kişilik bir grupla yapılan eğitimlerde her gün Yılmaz’ın hazırladığı bir metin ve alıştırma Whatsapp grubu üzerinden katılımcılarla paylaşılıyor. Günün alıştırması yaklaşık 15-20 dakika gibi sürelerde yapılabiliyor. Katılımcılar deneyimlerini isterlerse grupta paylaşarak diğer katılımcıların ve Yılmaz’ın görüşlerini alabiliyor. Eğitim online olduğu için Türkiye’nin çeşitli illerinde, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu’da yaşayan kadınlar da kız kardeşlik grubu olarak da tanımlanabilen bu güven çemberinin içine dahil oluyorlar.

Eğitimlerin başvurusu Gülen Gündüz Yılmaz’ın web sitesi üzerinden yapılabiliyor.