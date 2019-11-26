İdealist davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Yay burcunda büyüyen Ay, yeni imkan ve heveslerin öne çıktığını gösteriyor. Bugün ruhsal konulara, bizi maddi açıdan değil, manevi açıdan harekete geçiren konulara açığız. Bu nedenle, pratik olmakta ve sınır çizmekte zorlanabiliriz. İlişkilerde kendimizi kurban etmemeye bakalım. Neptün düzgün harekete dönerken, sınırları aşma eğilimindeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde inançlar ve dini açıdan dikkat çeken gelişmeler gündemimize daha çok yansıyabilir. İdealize ettiğimiz konularda düşünmeden karar verebiliriz. Genel olarak yabancılar, uzaklar, yolculuklar ve hayata bakış açımızı yenileyebilecek pek çok konu içinde daha aktif ve sabırsız bir tutum içinde olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Süpürge Yeni bir döngü içine giriyoruz. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Yeni dengeler aramak gerekiyor. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta ve esnek kalabilmeliyiz.