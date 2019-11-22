Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAlternatif Tıp Haberleriİdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...
22.11.2019 - 11:07 |

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...

İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle dış etkenlere bağlı olarak gelişen ve mesane bölgesine hatta böbreklere kadar ulaşabilen bir enfeksiyon çeşididir. İdrar yolu enfeksiyonu evde nasıl tedavi edili, idrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...

 

İdar yolunda hücrelerin iltihaplanması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyon(iltihaplanma) sonucunda özellikle kadınlarda koyu sarı akıntılar meydana gelmektedir. Bu akıntıların nedeni genellikle idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir.
Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu gerçekleşmesi durumunda çeşitli belirtiler ortaya çıkmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir:

2- İdrar yaparken yanma hissi
3- Koyu saı renki akıntı
4- Sık idrara çıkma isteği
5- Kusma
6- Nedensiz uykusuzluk
7- Bulanık idrar
8- Sırtın arka bölümünde meydana gelen ağrı
9- Ağır kokulu idrar
10- Nedensiz bir şekilde meydana gelen ateşli hastalıklar idrar yolu enfeksiyonuna işaret eden belirtiler arasında yer almaktadır.

Yukarıda vermiş olduğumuz belirtilerden bir kaçı tanesini yaşıyorsanız eğer idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu nedenden dolayı ilk olark bir doktora başvurmalısınız.

İdrar yolu enfeksiyonuyla sürekli karşı karşıya kalıyorsanız bu durumun günlük hayatta yapmış olduğunuz bir takım alışkanlıklardan kaynaklanıyor olabileceğini düşünmeniz gerekir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenleri bilmeli, böylelikle idrar yolu enfeksiyonuna tekrar yakalanmamak için yaptığınız alışkanlıklara değişik yapmanız gerekir.

İşte idrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler…

İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan etkenler
İdrar yolu enfeksiyonu, cinsel organın bakterilere maruz kalması ve bu bakterilerin idrar yoluyla birlikte mesaneye ulaşmasıyla oluşur.

İdrar yollarında meydana gelen tıkanma
Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yollarını tıkayarak mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durumda zamanla idrar yollarında enfeksiyona neden olmaktadır.

Düşen bağışıklık sistemi
Bağışıklık sisteminde meydana gelen çökme idrar yollarında tıkanıklığın meydana gelmesine neden olabilir.

Eğer ilaçlara karşı herhangi bir alerjik durum söz konusu varsa idrar yolu enfeksiyonunuzu evde bitkisel yöntemlerle de tedavi edebilirsiniz. Bir çok insan tarafından sıklıkla başvurulan evde idrar yolu enfeksiyonu tedavisi için aşağıda vermiş olduğumuz önerilere göz atabilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonuna evde tedavi yöntemleri…

Limon suyu

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelen bitkilerin genel özellikleri arasında idrar miktarını arttırmasıdır. İdrar miktarının artması sonucunda iltihap hızlı bir şekilde çözülebilir. Limonda idrarı arttırmaya yarayan önemli besinler arasında yer almaktdır.

Limon suyu içerek idrar yolu enfeksiyonunun tedavi edildiği söylenmektedir.

Maydanoz

Maydanozun da idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Çiğ olarak, özellikle de üzerine limon sıkılıp tüketilen maydanoz idrar yolu enfeksiyonuna oldukça iyi geldiği bilinmektedir.

Turna yemişi çayı

Kurutulmuş turna yemişi çayının da idrar söktürücü özelliği bulunmasından dolayı idrar yolları iltihabına iyi geldiği bilinmektedir.

Böğürtlen çayı

Kurutulmuş böğürtlenlerden yapılan böğürtlen çayının da idrar yolları enfeksiyonunu tedavi edici etkisi bulunur.

Kızılcık suyu

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...

Mesane bölgesinde meydana gelen iltihabı kızılcık suyunun tedavi edici etkisi olduğu söylenmektedir. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Bu nedenle gün içerisinde kızılcık suyu tüketilmesi önerilir.

Altın mühür

İdrar yolu enfeksiyonlarının bir diğer nedeni de erkeklerde meydana gelen bel soğukluğudur. Bel soğukluğunun meydana gelmesiyle özellikle erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu meydana gelmektedir. Bu tür bir durumda özellikle altın mühür bitkisi oldukça işe yaramaktadır. Çay şeklinde gün içinde tüketilebilir. Enfeksiyonun da azalmasını sağlar.

 

İdrar yolları iltihabına iyi gelen bitki: Kişniş tohumu
10 gram kişniş tohumu bir bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Kasım Stili: Kadife

Kasım Stili: Kadife
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde eşinizle birlikte hızlı bir iletişim içine girebilirsiniz. Yoğun bir gündeminiz olabilir. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Anlaşmalarda dikkatli olmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde daha eğlenceli programlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki gündeminiz yoğun olabilir. İletişimin kendiliğinden aktığı bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız programlar sizi rahatlatacaktır. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Beraber çalıştığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız uğraşlarla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yoğun bir haberleşme içinde olabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha kolay riskler alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla sohbet etmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Ev hayatınızda hareketli bir gündem sizi bekliyor. Eskiden kalma konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eğitim konusunda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde yazışma ve konuşmalar sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Hazırlayacağınız sözleşmelerde dikkatli olmanızda fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinizle ilgilenme fırsatı bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde görüşmeler de yoğunluk olabilir. Ticari konularla ilgili anlaşmalar gündeme gelebilir. İş hayatınızda alacağınız destekler nedeniyle hafiflemiş hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Kişisel niyetlerinizi rahatça ortaya koyabilirsiniz. İletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin. Ticari konular gündeme gelebilir. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle planlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı iletişim problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Alınan kararlarda dikkatli olmakta fayda var. Gizli düşmanlar olabilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Kendi iç dünyanıza yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde rahatlatıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize bakmanız gereken zamanlar olabilir. İç uyumunuzu yakalamaya çalışabilirsiniz. Yeni kararlar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi ortaya rahatça koyabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde yoğun bir gündeminiz olabilir. İletişimin hızlı aktığı zamanlar var. Gün içinde hedeflerinize ulaşmak için uygun koşullar oluşacak. Sağlam temeller atmak isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde görüşmelerin yoğun olduğu zamanlar olabilir. Ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar var. Keşfetmek ve anlamlandırmak için yolculuklar planlayabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdaki kişilerle düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelecektir. Akşama doğru keyifli konular söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan koşullar oluşabilir. Sabah saatlerinde hızlı akan iletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Yeni ortamlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanKuru Meyve Sağlıklı Ama...
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak Toprakİlişkim ve Ben
Serhat Yabancı
Serhat Yabancıİlişkilerde Stok Yapmak
Ezgi Dilan Zeren
Ezgi Dilan Zeren2. Beyin Bağırsak
Diş Hekimi Ezgi Tufan Eremre
Diş Hekimi Ezgi Tufan EremreOrtodontik Tedavi Yaşı
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGöz Çevresinde Gençleşmeye Yönelik Estetik Girişimler
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme Gelişiminde Eşitsizlik
Begüm Kılıç
Begüm KılıçBir Sihirdir Nefes!
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşIhlamur Ağacı Nasıl Yetişir?
Betül Yergök
Betül YergökGelecek İçin Pembe Yalanın Ne?
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer
Vajinismus nasıl tedavi edilir?Vajinismus nasıl tedavi edilir?
Vajinismus nasıl anlaşılır?Vajinismus nasıl anlaşılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cilt bakım sözlüğü: Retinol, hyalüronik asit, peptidler...

Cilt bakım sözlüğü: Retinol, hyalüronik asit, peptidler...

Yediklerimiz cildimizi nasıl etkiliyor?

Yediklerimiz cildimizi nasıl etkiliyor?

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...

İdrar yolları enfeksiyonu belirtileri nelerdir, nasıl geçer? Evde bitkisel çözüm ile idrar yolu iltihabına iyi gelen şeyler...

İshali kesen şeyler nelerdir? İshale ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte ishali durduran, rahatsızlığa iyi gelen yiyecekler...

İshali kesen şeyler nelerdir? İshale ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte ishali durduran, rahatsızlığa iyi gelen yiyecekler...

Sıradaki Haber