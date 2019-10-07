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07.10.2019 - 10:02 |

İki kişilik sıcak brownie nasıl yapılır?

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve sizi çikolata şölenine çağıran iki kişilik sıcak brownie tarifini sizinle paylaşıyoruz. Hem yapımı çok basit hem de minimal olan bu tarifimizi kaçırmayın! İşte iki kişilik sıcak brownie tarifi...

İki kişilik sıcak brownie nasıl yapılır?

Soğuk havaların vazgeçilmezi olan sıcak brownie tarifini sizinle paylaşıyoruz. Üstelik sadece iki kişilik olan bu tarifi evde yapmanız oldukça basit. Dilerseniz malzemeleri çoğaltıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Eğer canınız tatlı bir şey çekiyor ve hızlıca bir tarif hazırlamak istiyorsanız, bu minimal sıcak brownie tarifini mutlaka deneyin. İşte iki kişilik sıcak brownie tarifi... 

Malzemeler:

-57 gr (1/4 su bardağı) tereyağ
-114 gr bitter çikolata(parçalanmış)
-58 (1/4 su bardağı) gr şeker
-1 yumurta
-1 çimdik tuz
-Vanilin
-35 gr (1/4 su bardağı) un

Servis için:

-Vanilyalı dondurma ve üzerine dilediğiniz meyve.

İki kişilik sıcak brownie nasıl yapılır

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 derecede ısıtın. Çikolata ve tereyağını eritin.
-Yumurta ve şekeri rengi açılana kadar -yaklaşık 2 dakika- çırpın.
-Erimiş çikolata ve tereyağı karışımını yavaş yavaş ekleyin. Çırpmaya devam edin.
-Vanilya, un ve tuzuda ekleyin. Sadece karışana kadar çırpın.
-Karışımı 2 adet fırına dayanıklı kaba eşit olarak bölüştürün ve önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.
-Dilediğiniz gibi servis edin.

Afiyet olsun.

 

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