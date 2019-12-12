İkizler burcu aşk hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak öncelikle ikizler burcunun karakterine göz atmamız gerekir. İkizler burçları çapkın bir karaktere sahip dersek yanılmış olmayız. Bu yüzden ikizler burcu aşk hayatında maymun iştahlıdır. Bir ikizler burcu ile birlikteyken problem yaşayacaksanız sorun büyük ihtimalle bu özelliğinden kaynaklanacaktır.

İkizler burcu aşk hayatında eğlencelidir. Bir ikizler burcuyla asla sıkılmazsınız. İkizler burcu arkadaşlarıyla sevgili ya da sevgilisiyle arkadaş olduğu için aşk hayatında da sosyal hayatında olduğu gibi eğlencelidir.

İkizler burcunun bir başka özelliği de meraklı olması. Aşk hayatı da ikizler burcunun meraklılığından nasibini alacaktır.