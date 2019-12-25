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25.12.2019 - 00:00 |

İlginç gelişmeler

Güneş tutulmasının hemen öncesindeyiz.

İlginç gelişmeler

Bugün ne yapılabilir? Güneş tutulmasının hemen öncesindeyiz. Böyle zamanlarda hesapta olmayan değişiklikler gündeme gelerek önemli farklar yaratabilir. Alacağımız haberler pek çok şeyi değiştirebiliriz. Özellikle hemen öğleden sonra saatlerinde görüşmelere, yazışmalara dikkat edelim. Şimdiye kadar gizli olan ya da farkında olmadığımız nedenler dikkat çekebilir.  

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi daha sıkışık ve huzursuz hissedebiliriz. Önemli kararlar için beklemek, acele etmemek daha yararlı olacak. Öğle sonrasında, boşluğa giren Ay daha sabırlı olmak gereğine işaret ediyor. Bugünlerde yeni sorumluluklar ve hırs yaptığımız konularda daha akılcı olmaya gayret etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Yönetici   Uyum ve hoşluk yaratmaya bakalım.  Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratmaya bakın.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir gündesiniz. Öğrenmek istediğiniz konular üzerine daha fazla yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi olgunlaştıracağınız konularla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak endişe duyduğunuz olaylara yoğunlaşabilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Payların ayrılması söz konusu olabilir. Kriz yaratan koşullar yaşanabilir. Finansal konularınızda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Kendinizi psikolojik yönden yıpranmış hissedebilirsiniz. Karşınızdakinden kuşkulanabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün sizi uğraştıran durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mahkeme veya davanız var ise onunla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilerle uyum arayışında olabilirsiniz. Ortaklı konulara dikkat etmekte fayda var. Duygusal yönden endişe içinde hissedebilirsiniz. Sizi yoran koşullardan uzak durmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle mücadele içine girmemeye özen göstermelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı kullanmak istediğiniz işlere yönlenebilirsiniz. Düşüncelerde ısrarcılık söz konusu olabilir. Kendinizi ifade etmek isterken, karşınızdakini zorlayabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Duygusal yönden yıpranmalar olabilir. Kendi iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerde ısrar ve zorlanma yaşanabilir. Babanıza dair konularda daha özenli davranmanız gereken koşullar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe duyabilirsiniz. Ortaklı konularda payların ayrılması ile ilgili konular gündeme gelebilir. Finansal anlamda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kardeşlerinizle ilgili olayların gündeminizi etkilediği bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili yeni dedikodular duyabilirsiniz. Başkalarının ısrar ve zorlamalarına karşı dikkat etmeniz gereken zamanlar olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal olarak endişe içine düşebilirsiniz. İç sesiniz size yol gösterecektir.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal olarak endişeli bir günde olabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara dikkat etmelisiniz, payların ayrılması söz konusu olabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizi ilerletmenizde yardımcı olacaktır. Düşünsel konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Finansal konularınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Gizli düşmanlar söz konusu olabilir. Duygusal yönden yıpranabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Ortaklı konulara karşı dikkatli olmakta fayda var. Kriz yaratan koşullardan uzak durmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek ile ilgili düşüncelerinizde zorlanmalar yaşanabilir. Duygusal olarak endişe hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda mücadeleler söz konusu. İşten gelen destekler olabilir. Bunları yerinde değerlendirmenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ve üstlerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Bürokrasi ile ilgili işleriniz artabilir. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Duygusal olarak endişe duyduğunuz konulardan dolayı yıprandığınızı hissedebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgili mücadele etmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

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