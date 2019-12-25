İlginç gelişmeler

Bugün ne yapılabilir? Güneş tutulmasının hemen öncesindeyiz. Böyle zamanlarda hesapta olmayan değişiklikler gündeme gelerek önemli farklar yaratabilir. Alacağımız haberler pek çok şeyi değiştirebiliriz. Özellikle hemen öğleden sonra saatlerinde görüşmelere, yazışmalara dikkat edelim. Şimdiye kadar gizli olan ya da farkında olmadığımız nedenler dikkat çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi daha sıkışık ve huzursuz hissedebiliriz. Önemli kararlar için beklemek, acele etmemek daha yararlı olacak. Öğle sonrasında, boşluğa giren Ay daha sabırlı olmak gereğine işaret ediyor. Bugünlerde yeni sorumluluklar ve hırs yaptığımız konularda daha akılcı olmaya gayret etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Yönetici Uyum ve hoşluk yaratmaya bakalım. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım. İşbirlikleri yaratmaya bakın.