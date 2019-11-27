İlham panosu: 'Baba' kazağı

Eda Özdemir - PembeNar Özel

'Çirkin' bulduğumuz itemler; kalın tabanlı chelsea botlar, bol şekilsiz jeanler, uzay tasarımlarını andıran sneakerlar artık modaya yön veren trendler haline geldi.

Trendlerin bu hızda değişimi aslında ''baba kıyafetleri'' adı altında toplanan bir akım haline geldi. Birkaç sene önce çirkin ve giyilemez olarak görülen 'old-fashion' kıyafetler, birçok ünlü moda evinin koleksiyonlarında yer verdiği oldukça pahalı parçalar haline geldi.

Bu trendin asıl sebebi moda endüstrisinde yaşanan ''şıklık'' yerine ''rahatlık'' tercihinin daha fazla tercih edilir hale gelmesi oldu.

Bu fermuarlı baba kazağının arkasındaki neden de aslında bu. Hem sıcak tutan hem de oldukça rahat olan bu kazakları son birkaç senedir oldukça sık görüyoruz.

Bu parçaları kombinlemek ve kullanmak oldukça rahat! İster jeanleriniz ile ister midi etekleriniz ya da blazer ceketleriniz ile kombinleyebilirsiniz. Chelsea botlar ise görüntünüzü tamamlamanıza yardım edecek!