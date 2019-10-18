İlham Panosu: Mini etek ve çizme

Her gardıropta olması gereken ya da zaten bulunan bir parçadır mini etekler. Kombinleme şekli sürekli değişse de, bir trend var ki mini etek için mükemmel bir tamamlayıcı! Tabii ki çizmelerden bahsediyoruz.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte sık sık karşımıza çıkan dizüstü ve normal boy çizmeler birçok farklı şekilde kombinlenebiliyor. Jeanler, oversize kazaklar, mini ya da maxi elbiseler ile doğru renk ve modeldeki çizmeler kullanırsanız, trendleri hemen yakalamanız mümkün.

Mini etek ve çizme kombinleri ise zamansız ve sürekli sayılabilir. Çizmelerinizin yazlık ya da kışlık olmasına bağlı olarak, aynı çizgide kalıp birçok farklı kombin elde edebilirsiniz. Oversize tshirt ve jean bir mini etek ile yaptığınız basit kombinleri bile dizüstü çizmeler kullanarak bambaşka bir havaya sokabilirsiniz.

Çizmelerinizi ana renklerden ve desensiz seçmeniz birçok kombininize uyum sağlayacaktır.