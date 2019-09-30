İlişkilere odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün 12:41’den itibaren Ay Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha odaklı ve keskin hale getiriyor. Duygusal açıdan ilişkilere odaklıyız. Sabah saatlerinde bazı kararsızlıklar ya da gerginlik çıkarabilecek durumlar yaşanabilir. Öğle sonrasında olayları çözmek açısından daha kararlı olacağız. Ancak bugün duygusal alanda daha sakin ve dengeli olmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde ilişkilerimizde çekişmeler, manipülasyonlar daha çok gündeme geliyor olabilir. Duygusal alanda sertleşme ve zorlamalar söz konusu. Özellikle günün geç saatlerinde sezgilerimiz çok yüksek ve ortaklaşa konularda başkalarından kaynaklanan beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Olaylara daha gerçekçi bir yönden bakmaya çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Jaguar Karşılıklı konulara önem verelim. İletişim de çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.