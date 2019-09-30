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30.09.2019 - 00:00 |

İlişkilere odaklıyız

Bugün 12:41’den itibaren Ay Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha odaklı ve keskin hale getiriyor.

İlişkilere odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün 12:41’den itibaren Ay Akrep burcuna ilerleyerek bizi daha odaklı ve keskin hale getiriyor. Duygusal açıdan ilişkilere odaklıyız. Sabah saatlerinde bazı kararsızlıklar ya da gerginlik çıkarabilecek durumlar yaşanabilir. Öğle sonrasında olayları çözmek açısından daha kararlı olacağız. Ancak bugün duygusal alanda daha sakin ve dengeli olmaya bakalım.  

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde ilişkilerimizde çekişmeler, manipülasyonlar daha çok gündeme geliyor olabilir. Duygusal alanda sertleşme ve zorlamalar söz konusu. Özellikle günün geç saatlerinde sezgilerimiz çok yüksek ve ortaklaşa konularda başkalarından kaynaklanan beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Olaylara daha gerçekçi bir yönden bakmaya çalışalım.

 Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Jaguar   Karşılıklı konulara önem verelim. İletişim de çok önemli. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet ya da eve ait konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Eşinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Denge ve uyum ihtiyacında olacağınız zamanlardasınız. Bazı olaylarda kendinizi daha fazla öne atabilirsiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmenizde fayda var. İlerleyen zamanlarda daha fazla kendinize yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Yeni başlangıçlar içinde olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizi belli bir denge içinde tutmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde daha sorgulayıcı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugünü kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz şeylerle uğraşmak size keyif verecektir. Gün içindeki harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Birlikte zaman geçirmekten hoşlandığınız kişilerle buluşabilirsiniz. Enerjinizi dengeli harcamaya özen gösterin. İşlerinizde risk alacağınız durumlar oluşabilir. Akşam saatlerinde akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gündeminizi ailevi ilişkileriniz oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırabilirsiniz. Evinizle ilgili ertelediğiniz işlere başlayabilir, yeni fikirler üretebilirsiniz. Akşam saatlerinde iç dünyanıza dönmek size iyi gelebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gündeminizi yakın çevrenizdeki değişiklikler etkileyebilir. İletişim içinde olduğunuz konularda yeni başlangıçlar olabilir. Gün içindeki hareketlilik sizi yorabilir. Ticari faaliyetler içinde olabilirsiniz. Zekânızı kullanmanız ve dikkatli olmanız gereken koşullar oluşabilir. İlerleyen zamanlarda kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar içinde olacağınız zamanlar var. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Bir süre harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Gelirlerinizle ilgili gelişmeler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel açıdan önemli gördüğünüz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken konular gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak size avantaj sağlayacaktır. Hassas olduğunuz konularda tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için elinize fırsat geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gizli kalan konulardan dolayı keyfiniz kaçabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak için daha uygun zamanlar olabilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kendinizle ilgili sorgulamalar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sosyal ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir. Hayatla ilgili beklentilerinizdeki olayları daha iyi hale getirmek için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız. İş hayatınızda alacağınız desteklerle hızlıca ilerleyebileceksiniz. Akşam saatlerinde kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iş hayatınızda ön planda olabilirsiniz. Kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizi güçlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Uğraştığınız işleri tamamlamak için efor sarf edeceğiniz bir gündesiniz. İlerleyen zamanlarda rahat iletişim kuracağınız kişilerle zaman geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinize farklı uğraşlar bulabilirsiniz.  İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Bugün politik olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda kendini tutumlarınıza yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konuları farklı yönlerden görebilirsiniz. Ortaklı konular içinde olabilirsiniz. Sizi krize sokabilecek olaylardan uzak durmanızda fayda var. Finansal konulara yönlenebilirsiniz. Maddi konulardan dolayı kendinizi bağlı hissetmek sizi rahatsız edebilir.Devamını Oku

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