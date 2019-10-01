İlişkilerimiz test ediliyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün duygusal alanda oldukça yoğun bir gün sayılır. Ortaklaşa konularda güçlü beklentiler içinde olabiliriz. Akrep burcundaki Ay bizi daha tutkulu ve mücadeleci kılmakta. Ancak yakın beraberliklerde çekişmeler, kıskançlıklar ve huzursuzluklar yaşanabilir. İlişkilerde yap hep ya hiç diyebiliriz. Böyle zamanlarda maddi konularda da önlemci olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında aşkta ve ilişkilerde bizi zorlayan, dönüştüren, zorlayan temalar var. Aşırı ısrarcı olmak yerine daha objektif olmaya bakalım. Öğle saatlerinde işle ilgili konularda daha uzun vadeli düşünmek, sorumlulukları hesaba katmak durumundayız. Bu saatlerde araştırmalar ve gizli olan şeyleri anlamak daha kolay olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Kartal Bugün eksik kalan şeyleri tamamlayabiliriz. Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.