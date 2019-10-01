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01.10.2019 - 00:00 |

İlişkilerimiz test ediliyor

Bugün duygusal alanda oldukça yoğun bir gün sayılır.

İlişkilerimiz test ediliyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün duygusal alanda oldukça yoğun bir gün sayılır. Ortaklaşa konularda güçlü beklentiler içinde olabiliriz. Akrep burcundaki Ay bizi daha tutkulu ve mücadeleci kılmakta. Ancak yakın beraberliklerde çekişmeler, kıskançlıklar ve huzursuzluklar yaşanabilir. İlişkilerde yap hep ya hiç diyebiliriz. Böyle zamanlarda maddi konularda da önlemci olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Günün ilk yarısında aşkta ve ilişkilerde bizi zorlayan, dönüştüren, zorlayan temalar var. Aşırı ısrarcı olmak yerine daha objektif olmaya bakalım. Öğle saatlerinde işle ilgili konularda daha uzun vadeli düşünmek, sorumlulukları hesaba katmak durumundayız. Bu saatlerde araştırmalar ve gizli olan şeyleri anlamak daha kolay olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Kartal   Bugün eksik kalan şeyleri tamamlayabiliriz. Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgili daha derin düşüncelere dalabilirsiniz. Ortaklığınız olan işlerde maddi konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Gün içinde duyusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha hayalperest ve romantik hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizi daha derin yaşayacağınız bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularda denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğlede saatlerinde yapacağınız konuşmalar daha etkili olabilir. Bazı durumları değiştirip, dönüştürebilirsiniz. Sizi uğraştıracak durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte olmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar değişken olabilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla derinleşmek isteyebilirsiniz. Kurcaladığınız konuları zamansız dile getirmek sizi zor durumlara düşürebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle konuştuklarınız durumları etkiyebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha dağınık olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işlerinizde risk alabilirsiniz. Bazı konularda daha fazla sorumluluk yüklenebilirsiniz. Öğle saatinde iletişimde olduğunuz kişiler sizi etkileyebilirler. İşlerinizde değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Gün içinde bazı engelleri aşmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde kendini daha rahatlamış ve içinize dönmüş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ev hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Geçmişte kalan konular gündeme gelebilir. İlgilenmeniz gereken işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda yenilik yapmanız gerekebilir. Öğlen saatlerinde gelen bir haber ile değişim yaşayabilirsiniz. İlerleyen zamanlar kendi içinize yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yoğun ve hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimden kaynaklı sıkıntılar oluşabilir. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi etkileyebilir. Gün içinde hazırlayacağınız sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatleri daha hülyalı geçebilir.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ciddiyetle eğileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız. Sizi hapseden kontrol dışı olaylardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ciddiyetle çalışacaksınız. Öğle saatlerinde sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Gün içinde annenizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gizli kalmış konular açılabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde duygusal konular ön plana çıkabilir. Kendinizi rahat hissedeceğiniz ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

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