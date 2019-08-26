İlişkinin uzunluğunu baştan belirleyen 5 faktör

Bir ilişkiyi başlarken birçok ortak yönlerimizi göz önünde bulundurarak adımlar atarız. Tabii ki ikiz gibi olmak zorunda değilsiniz ama asgari yönlerde buluşmanızda her zaman fayda vardır. Yoksa böyle durumların sonucu hayal kırıklığı olabilir. Peki, ilişkinizin uzun ömürlü olacağını nasıl anlayabilirsiniz? İşte ilişkinizin ömrünü baştan belirleyen o 5 faktör...

Müzik zevki

Müzik tercihi, yaşam biçiminin en önemli göstergelerinden biridir. Sizin ruhunuzu hafif müzik okşarken onun hareketli şarkıları yüksek volümden dinlemeyi sevmesi sizi orta ve uzun vadede rahatsız edebilir.

Eğlence anlayışı

Biri için eğlence gece kulüplerinde dans etmek, diğeri için evde farklı etkinlikler düzenlemek, vakit geçirmek anlamına geliyorsa sorun vardır. Zamanla uzlaşmamaya başlarsınız.

Tatil tercihi

Siz “her şey dahil” insanıyken onun çadır tatilinde ısrar etmesi üçüncü seferden sonra sinirlerinizi bozabilir ve tartışma kaçınılmaz hale gelir.

Ailelerle aradaki mesafe

Birinin aile bağları kuvvetli, diğerinin zayıfsa ufukta beliren anlaşmazlıklar hızla yaklaşır. Kimse bir günde aile ve akrabalarıyla arasına mesafe koymaz. Aile ve akraba ilişkilerinde mesafeyi korumaktan yana olan ise, kendini birden kalabalık içinde bulunca korkar ve alanını korumaya bakar. İki taraf da ciddiye alınmadığını düşünür

Sosyallik

Birinin çok içe kapanık, diğeri çok dışa dönük olması da bir çelişkidir. Birinin telefonu daha çok çalar, çevresi daha geniştir, eve daha fazla kişi davet etmek ister. Diğeri her gün yeni birileriyle tanışmaktan, misafir ağırlamaktan, konuşmaktan yorulur.