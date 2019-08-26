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26.08.2019 - 11:24

İlişkinin uzunluğunu baştan belirleyen 5 faktör

Bir ilişkinin baştan ne kadar uzun süreceğini anlamanın birçok yolu olduğunu biliyor muydunuz? Eğer ilişkinizin başlarındaysanız sizin için ilişkinizin ömrünü baştan belirleyen 5 faktörü paylaştık.

İlişkinin uzunluğunu baştan belirleyen 5 faktör

Bir ilişkiyi başlarken birçok ortak yönlerimizi göz önünde bulundurarak adımlar atarız. Tabii ki ikiz gibi olmak zorunda değilsiniz ama asgari yönlerde buluşmanızda her zaman fayda vardır. Yoksa böyle durumların sonucu hayal kırıklığı olabilir. Peki, ilişkinizin uzun ömürlü olacağını nasıl anlayabilirsiniz? İşte ilişkinizin ömrünü baştan belirleyen o 5 faktör... 

Müzik zevki

Müzik tercihi, yaşam biçiminin en önemli göstergelerinden biridir. Sizin ruhunuzu hafif müzik okşarken onun hareketli şarkıları yüksek volümden dinlemeyi sevmesi sizi orta ve uzun vadede rahatsız edebilir. 

Eğlence anlayışı

Biri için eğlence gece kulüplerinde dans etmek, diğeri için evde farklı etkinlikler düzenlemek, vakit geçirmek anlamına geliyorsa sorun vardır. Zamanla uzlaşmamaya başlarsınız. 

Tatil tercihi

Siz “her şey dahil” insanıyken onun çadır tatilinde ısrar etmesi üçüncü seferden sonra sinirlerinizi bozabilir ve tartışma kaçınılmaz hale gelir.

Ailelerle aradaki mesafe

Birinin aile bağları kuvvetli, diğerinin zayıfsa ufukta beliren anlaşmazlıklar hızla yaklaşır. Kimse bir günde aile ve akrabalarıyla arasına mesafe koymaz. Aile ve akraba ilişkilerinde mesafeyi korumaktan yana olan ise, kendini birden kalabalık içinde bulunca korkar ve alanını korumaya bakar. İki taraf da ciddiye alınmadığını düşünür

Sosyallik

Birinin çok içe kapanık, diğeri çok dışa dönük olması da bir çelişkidir. Birinin telefonu daha çok çalar, çevresi daha geniştir, eve daha fazla kişi davet etmek ister. Diğeri her gün yeni birileriyle tanışmaktan, misafir ağırlamaktan, konuşmaktan yorulur.

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Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde size keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru biraz gerginlik artabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir finansal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İlişkiler içinde rahat zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

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Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yorucu hale gelebilir. Devamını Oku

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Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alacağınız zamanlarda olabilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerin de yaptığınız planlarda değişikliler olabilir.Devamını Oku

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