İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAyrılıkİlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye
23.08.2019 - 10:17

İlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye

Bir ilişkiyi sonlandırmak çoğu zaman kolay olmayabilir. Özellikle duygularınız hala canlıysa bitirdiğiniz bir ilişki nedeniyle hayatınızdaki bir dönemi kapatmakta zorlanabilirsiniz. İşte ilişkinizi sağlıklı ve iyi bitirmek için 5 tavsiye...

İlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye

Her ayrılık kolay değildir ancak ilişkinizi sağlıklı ve düşünceli bir şekilde bitirmek iyileşme sürecinin ve pozitif gelişimin başlangıcı olabilir. Eğer ayrılık süreci içerisine girmişseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için 5 tavsiye paylaştık. İşte ilişkinizi sağlıklı ve iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye...

Mükemmel ve doğru zamanı beklemeyin 

Bazı insanlar, ilişkiyi bitirmek için doğru zamanın gelmesini bekledikleri için bir türlü o ilişkinin sonunu getirmeyi beceremezler. Bir şeyleri bitirmek için mükemmel bir an yoktur. Bu yüzden ilişkiyi bitirmek için öyle bir anın gelmesini beklememeliyiz.Bir ilişkiyi bitirmek için mükemmel anı bulmaya çalışsanız da söyleyecekleriniz yine aynı veya daha yoğun duygulara yol açabilir.

İçinde olduğunuz ilişki bir yere gitmiyor gibi hissettiğinizde kendinizi ayrılık için hazırlamanızı öneririz. Başlangıç olarak beraber plan yapmayı bırakın. Bu adım konuyu açmak için hazır olmanıza yardım edecektir. Böyle bir şeyi yapmak için kimseden izin almaya ihtiyacınız olmadığını, ilişkiyi bitirirken herkesten daha iyi bir insan gibi davranmanız gerekmediğini unutmayın. Artık o ilişkinin içinde olmak istememeniz, ilişkiyi bitirmeniz için yeterince iyi bir sebeptir.

İlişkiyi bitirmek için kendinizi ve gerekli ortamı hazırlayın 

İlişkiyi bitirmek için hazır olduğunuzda karşınızdaki kişiyle sohbet edebileceğiniz sakin bir ortam bulun. Dikkat dağıtıcı ve stresi artırıcı öğelerden kaçının. Rahat hissettiğiniz, izleniyor veya yargılanıyor gibi hissetmeden kolayca konuşabileceğiniz herhangi bir yer olabilir. İki taraf da üçüncü bir kişinin dahil olup konuşmaya etki edebileceği veya çatışma yaratabileceği durumlardan uzak durmalıdır.

İlişkiyi mutlaka yüz yüze bitirin

Bir ilişkiyi bitirmemiz gerektiğinde bunun en iyi yolu o kişiyle bir araya gelmek ve yüz yüze iletişim kurmaktır. Özellikle de açıklamaya ihtiyaç duyduğumuzda hepimiz biraz ilgiyi hak ederiz. Bir düşünün: Başkalarının sizi incitmesini istemediğiniz şekilde başkalarını incitmeyin. Kendinizi düzgün bir şekilde ifade edememekten korkuyorsanız önce düşüncelerinizi bir sıraya sokun.

Karşınızdaki kişinin iyi yönlerinden bahsetmeyi unutmayın

Samimiyet, iletişimin en önemli anahtarıdır. Ancak samimiyet bir ilişki sonlanma noktasındayken her zamankinden daha fazla gereklidir. Samimiyetin yanı sıra ilişkinin pozitif yönlerini hatırlamak da önemlidir. Ayrıca karşınızdaki kişinin sizin için yaptıklarına minnettar olduğunuzu ve ona çok değer verdiğinizi göstermek için onun pozitif yönlerini hatırlamalısınız.

Karşınızdaki kişiyi cezalandırmaktan kaçının 

Romantik bir ilişkinin iki tarafı vardır. Bu iki kişi aralarında olup bitenlerden sorumludurlar. Bu yüzden ilişkiyi bitirme kararınız için partnerinizi suçlamanız sağlıklı değildir. Unutmayın, karşınızdaki kişiyi suçlamak birini cezalandırmaya ihtiyaç duyuyormuşsunuz gibi anlaşılabilir. Ortada birini cezalandırmanızı gerektirecek bir sebep yoktur.

 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Siyahtan Vazgeçmeyenler

Siyahtan Vazgeçmeyenler
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün maddi konularla ilgili kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Bugün bazı konuların daha iyi farkına varmaya özen gösterin. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Güven ve istikrar konuları ön plana gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Acele davranmamanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize yönelik uğraşlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önemli konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde güven arayışı içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. Gün içinde çatışmalar olabilir. Hassas olduğunuz konularda incinmiş hissedebilirsiniz. Bazı konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan durumlardan dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemler olabilir. Hayal ettiğiniz şeyleri ortaya çıkaramamak hevesinizi kaçırabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedeceğiniz zamanlar var. Sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Zaman buldukça sanatsal uğraşlarla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlamalar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde kopmalar meydana gelebilir. Bazı olayları daha iyi fark edeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde hayal gücünüzü kullanacağınız uğraşlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızdaki gelişmelerle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda istikrar sağlamak isteyebilirsiniz. Güvenli hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde annenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konularda farkındalığınız artabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi felsefi konular oluşturabilir. Kendinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda yaralandığınızı hissettiğiniz zamanlar olabilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar meydana gelebilir. Bazı konular nedeniyle kopmalar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz karşınızdaki kişiye bağlı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde ilerlemeyen işleriniz canınızı sıkabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizle ilgili yeni deneyimler içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalıklar oluşabilir. Acele etmemeniz gereken durumlar var. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Akşam saatleri daha rahatlatıcı koşullar meydana gelebilir. Sezgileriniz sizi yönlendirecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi zorlayabilir. İkili ilişkilerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşte beraber olduğunuz kişilere karşı güven sağlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde rahatlamak için yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Akşam saatlerinde fedakar bir tutum izleyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade etmek için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Bazı konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Zevk alacağınız işlere yönelebilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Güven içinde olduğunuz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde istikrarlı koşullar ön planda olabilir. Yaşadığınız olayların farkındalığı içinde olabilirsiniz. Kopmalar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceğiniz koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Karşınızdaki kişiye daha çok güvenmek isteyebilirsiniz. Duygusal konularda kırılgan davranabilirsiniz. Akışta kalmak sizin için daha önemli olabilir. Akşam saatlerinde sanatsal konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Güney Güneyan
Güney GüneyanBireyselcilik ve Grup Zekası
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşSaksıda Biber Nasıl Yetişir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBen Koparılınca Kansere Dönüşür mü?
Rümeysa Betül Seyithanoğlu
Rümeysa Betül SeyithanoğluPsikoterapi ve İyileşme
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus ve Cinsel İsteksizlik
Betül Yergök
Betül YergökDeğişim Çılgınlığı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluSuyun Altında Nefes Alan Kadın
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzOrtak Velayet Uygulaması
Duygu Bay
Duygu BayDijital Çağda Influencer Olmak
Emre Kara
Emre KaraHadise Çıkarmaya Devam
En Çok İzlenen Videolar
Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?Bilinçli farkındalıkla kişi hayatında neleri iyileştirebilir?
Farkındalık nedir?Farkındalık nedir?
Öz-şefkat neden gereklidir?Öz-şefkat neden gereklidir?
Şefkat neden önemli?Şefkat neden önemli?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vücudu temizleyen 5 besin

Vücudu temizleyen 5 besin

Her mutfakta mutlaka olması gereken 5 özellik

Her mutfakta mutlaka olması gereken 5 özellik

İlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye

İlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye

Yüz ve boyun estetiği hakkında bilinmeyenler

Yüz ve boyun estetiği hakkında bilinmeyenler

Sıradaki Haber