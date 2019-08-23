İlişkinizi iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye

Her ayrılık kolay değildir ancak ilişkinizi sağlıklı ve düşünceli bir şekilde bitirmek iyileşme sürecinin ve pozitif gelişimin başlangıcı olabilir. Eğer ayrılık süreci içerisine girmişseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için 5 tavsiye paylaştık. İşte ilişkinizi sağlıklı ve iyi bir şekilde bitirmek için 5 tavsiye...

Mükemmel ve doğru zamanı beklemeyin

Bazı insanlar, ilişkiyi bitirmek için doğru zamanın gelmesini bekledikleri için bir türlü o ilişkinin sonunu getirmeyi beceremezler. Bir şeyleri bitirmek için mükemmel bir an yoktur. Bu yüzden ilişkiyi bitirmek için öyle bir anın gelmesini beklememeliyiz.Bir ilişkiyi bitirmek için mükemmel anı bulmaya çalışsanız da söyleyecekleriniz yine aynı veya daha yoğun duygulara yol açabilir.

İçinde olduğunuz ilişki bir yere gitmiyor gibi hissettiğinizde kendinizi ayrılık için hazırlamanızı öneririz. Başlangıç olarak beraber plan yapmayı bırakın. Bu adım konuyu açmak için hazır olmanıza yardım edecektir. Böyle bir şeyi yapmak için kimseden izin almaya ihtiyacınız olmadığını, ilişkiyi bitirirken herkesten daha iyi bir insan gibi davranmanız gerekmediğini unutmayın. Artık o ilişkinin içinde olmak istememeniz, ilişkiyi bitirmeniz için yeterince iyi bir sebeptir.

İlişkiyi bitirmek için kendinizi ve gerekli ortamı hazırlayın

İlişkiyi bitirmek için hazır olduğunuzda karşınızdaki kişiyle sohbet edebileceğiniz sakin bir ortam bulun. Dikkat dağıtıcı ve stresi artırıcı öğelerden kaçının. Rahat hissettiğiniz, izleniyor veya yargılanıyor gibi hissetmeden kolayca konuşabileceğiniz herhangi bir yer olabilir. İki taraf da üçüncü bir kişinin dahil olup konuşmaya etki edebileceği veya çatışma yaratabileceği durumlardan uzak durmalıdır.

İlişkiyi mutlaka yüz yüze bitirin



Bir ilişkiyi bitirmemiz gerektiğinde bunun en iyi yolu o kişiyle bir araya gelmek ve yüz yüze iletişim kurmaktır. Özellikle de açıklamaya ihtiyaç duyduğumuzda hepimiz biraz ilgiyi hak ederiz. Bir düşünün: Başkalarının sizi incitmesini istemediğiniz şekilde başkalarını incitmeyin. Kendinizi düzgün bir şekilde ifade edememekten korkuyorsanız önce düşüncelerinizi bir sıraya sokun.

Karşınızdaki kişinin iyi yönlerinden bahsetmeyi unutmayın

Samimiyet, iletişimin en önemli anahtarıdır. Ancak samimiyet bir ilişki sonlanma noktasındayken her zamankinden daha fazla gereklidir. Samimiyetin yanı sıra ilişkinin pozitif yönlerini hatırlamak da önemlidir. Ayrıca karşınızdaki kişinin sizin için yaptıklarına minnettar olduğunuzu ve ona çok değer verdiğinizi göstermek için onun pozitif yönlerini hatırlamalısınız.

Karşınızdaki kişiyi cezalandırmaktan kaçının

Romantik bir ilişkinin iki tarafı vardır. Bu iki kişi aralarında olup bitenlerden sorumludurlar. Bu yüzden ilişkiyi bitirme kararınız için partnerinizi suçlamanız sağlıklı değildir. Unutmayın, karşınızdaki kişiyi suçlamak birini cezalandırmaya ihtiyaç duyuyormuşsunuz gibi anlaşılabilir. Ortada birini cezalandırmanızı gerektirecek bir sebep yoktur.