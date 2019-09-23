İlişkinizin kötüye gitmemesi için 7 öneri

Sürekli sevgilinizle tartışmaktan ve sorunlu bir ilişki yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. Kötü giden ilişkinize bir şans daha vermek ve ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız bu önerileri ilişkinize adapte edin.

İletişim kurun

"Seninle bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım!" demek yerine "Şu konuyu son kez konuşup halledelim" diyebilirsiniz.

Partnerinizin hissettiklerine önem verin

Alıngan olmayın, partnerinizi en ufak hatasında azarlamayın. Bunun yerine daha ılımlı ve sevecen olmayı deneyin.

Bardağa dolu tarafından bakın

Unutmayın herkes hata yapar. Partnerinizin kusurlarına odaklanmak yerine iyi taraflarına odaklanın.

Partnerinizin kendi hayatı olmasına izin verin

"Sen nereye ben oraya!" "Bensiz asla dışarı çıkamazsın!" gibi laflar söylemeyi bırakın. İlişkide (evli olsalar bile) iki tarafın da kendine ait özel bir hayatı olduğunu unutmayın.

Problemlerden kaçmayın

Sorunları konuşmaktan ve sonuçlandırmaktan kaçmak yerine partnerinize sorunlarınızı çözmeye hevesli olduğunuzu gösterin.

Sürekli yargılamayın

Partnerinizin hatalarını, düşüncelerini veya duygularını durmadan yargılamayın. Yaptıklarının size ne hissettirdiğini söyleyin.

Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın

Partnerinizin her yaptığını kontrol etmek yerine ona güvenin.