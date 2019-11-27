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27.11.2019 - 11:44 |

İltihap söktürücü bitkiler ile vücuttaki iltihap nasıl atılır? İltihaba ne iyi gelir, ne kurutur? İşte iltihabı söken bitkiler...

Vücuttaki iltihaplar ile savaşmak artık çok daha kolay. Yapılan son araştırmalara göre iltihap söktürücü bitkiler ile kısa sürede vücudunuzdaki iltihapları kurutabileceksiniz. İltihap söktürücü bitkiler doğal ve bitkisel bir tedavi yöntemi sunmaları nedeniyle çok tercih ediliyor. İltihabı ne çeker, rahim iltihabı söktürücü kurutucu bitkiler besinler hangileridir ve iltihap nasıl temizlenir merak ediyorsanız yazımıza göz atarak tıp dünyasındaki son yeniliklerden haberdar olun.

İltihap söktürücü bitkiler ile vücuttaki iltihap nasıl atılır? İltihaba ne iyi gelir, ne kurutur? İşte iltihabı söken bitkiler...

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur, sık görülen nedenler arasında enfeksiyon kapmak, zatürre, lupus, romatizma gibi hastalıklar yer alır. Vücudun birçok farklı bölgesinde görülebilen bu sağlık sorunu enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu bir kalkan olarak da adlandırılabilir. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. İltihap söktürücü bitkiler nelerdir, gelin birlikte göz atalım.

İltihap belirtileri nelerdir?

Sık sık aşağıda yer alan sağlık sorunları ile karşılaşıyorsanız, iltihap kapmış olabilirsiniz.Doğru tanı için en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye edilir.
-Yüksek ateş
-Halsizlik
-Vücutta ağrı
-İştahsızlık
-Alerji
-Baş ağrısı
-Kas sertleşmesi
- Ciltte kızarıklık ve kaşıntı
-Eklem ağrısı, eklemlerde şişkinlik

İltihap söktürücü bitkiler nelerdir?

Zerdeçal

İltihap söktürücü bitkiler ile vücuttaki iltihap nasıl atılır İltihaba ne iyi gelir, ne kurutur İşte iltihabı söken bitkiler...

Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği curcumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır. Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.

Zencefil

İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir.İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.

Sarımsak

Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Zeytinyağı

Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ispanak

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir.Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

Ceviz

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

 

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