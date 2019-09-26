İşleri gözden geçirme zamanı

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, bazı elde olmayan şartlar, kontrol dışı durumlar bizi test edebilir. Şartları aşırı zorlamak yerine, elimizdeki koşulları değerlendirmeye bakalım. Özellikle işle ilgili eksikler ya da bizi daha meşgul eden durumlar nedeni ile bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Günün ilk yarısında ortaklı bir konuda seçim yapmak gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğleden sonra çalıma ortamında bizi meşgul eden konulara, düzen ve sağlık konularına daha duyarlı olabiliriz. Bu konularda değişiklikler nedeni ile alternatif planlar yapmak gerekebilir. Böyle zamanlarda aşırı endişeli davranmak yerine, kendimize ve başkalarına daha çok olanak tanımalı ve gelecek yönünde düşünmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Köpek Yapıcı olabiliriz. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.