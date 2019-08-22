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22.08.2019 - 13:46

İstanbul Cocktail Festival'a katılmak için 10 sebep

Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü haline dönüşen ve bu kez üçüncüsü düzenlenecek olan Cocktail Festival, ziyaretçilerine eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

İstanbul Cocktail Festival'a katılmak için 10 sebep

Profun Creative Events sunumuyla 31 Ağustos tarihinde KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını kokteyl meraklılarına açacak olan Cocktail Festival, birbirinden başarılı performansların yanı sıra eğlenceli birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

İşte festivale katılmak için 10 sebep...

1-Gün boyu sürecek olan kokteyl atölyeleri ile kokteyl dünyasına muhteşem bir yolculuk yapacaksınız.
2-Hazırlayacağınız kokteyllerle arkadaşlarınıza kendi lezzetinizi tanıtabilme şansı yakalayacaksınız.
3-Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek., Can Ozan ve Jamie S. gibi birbirinden başarılı isimleri festival sahnesinde izleme şansı yakalayarak müziğe doyacaksınız.
4-Bir taraftan kokteyl dünyasının eğlenceli dünyası ile tanışırken bir diğer taraftan da birbirinden değerli sanatçıları dinleyecek ve müziğe doyacaksınız.
5-Kokteyl meraklıları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak ve kendinize yakın hissedebileceğiniz bir atmosfer deneyimi yaşayacaksınız.
6-Kokteyllerin geleceğine yönelik bilgiler elde edip, kokteyllerle ilgili son trendleri öğrenebileceksiniz.
7-Kendine özgü tarzları ile birbirinden farklı butikleri ziyaret etme imkanı yakalayacaksınız.
8-Günden güne büyüyen kokteyl dünyasını yakından tanıyacak ve bu kültürün bir parçası olacaksınız.
9-Şehrin tam merkezinde çimlerde soluklanacağınız muhteşem bir soluklanma fırsatı yakalayacaksınız.
10-Yazın son gününde güzel bir kapanış yapıp unutamayacağınız bir festival deneyimi yaşayabileceksiniz.

 

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