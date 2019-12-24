Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEditörün Seçtikleri Haberleri İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!
24.12.2019 - 09:47 |

İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!

İstanbul’un eşsiz güzellikteki manzarasını izlemeyi sevenlerdenseniz; şüphesiz ki şehrin en güzel keyif tepelerini keşfetmeyi istersiniz. Peki onlardan biri olan Cemile Sultan Korusu’nda nefis çeşitlerle hazırlanmış bir kahvaltıya ne dersiniz?

İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!

Hemen buraya tıklayarak, şehrin en ferah kahvaltısını 24,90 TL’ye satın alabilirsiniz.

Gününüzü; Üsküdar sahil şeridinin en sevilen noktalarından Cemile Sultan Korusu’nda, muhteşem bir kahvaltıyla taçlandırın. İsterseniz kahvaltı tabağı, isterseniz de serpme kahvaltı menülerinden birini seçip lezzetin keyfine varın.

İstanbul’un tüm güzelliklerini ayağınıza seren bir tepede, enfes bir kahvaltı, hem de 24,90 TL’ye… Hem gözünüze hem midenize hem de cebinize hitap eden bu menüde neler mi var?

Ezine beyaz peyniri, eski kaşar peyniri, kavurma, siyah zeytin, yeşil zeytin, reçel, bal, tereyağı, domates ve salatalık dilimleri, tere ve Akdeniz yeşillikleri, hellim peyniri, haşlanmış yumurta ve 2 bardak çaydan oluşan bu lezzetli menüyü kaçırmamak için hemen buraya tıklayın ve size özel indirimlerden yararlanın.

Bir yanınızda eşi benzeri bulunmayan İstanbul manzarası, bir yanınızda 24,90 TL’lik nefis kahvaltınız, bir yanınızda sevdikleriniz… Gününüzün güzel geçeceği şimdiden belli. İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofralarında yerinizi hemen ayırtmak için buraya tıklayın.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Kış Dokuları

Kış Dokuları
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni konular öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterinDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olaraktan kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalBel Ağrısında Kullanılan Takviye-Vitaminler
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanPediatrik Ergoterapist ve Aile
House Of Div
House Of DivYe Kürküm Ye!
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneySiberkondria Hastalığı
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımBeyaz Patates mi Yoksa Tatlı Patates mi Daha Sağlıklı?
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayGöz Altı Morluklarına Dikkat
Nur Demir
Nur DemirBu Yeniayla Parayı Artırıyoruz
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKDikkat! Ayı Çıkabilir
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanDepresyonu Yeniyorum
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtHacamat: Yanlış bilinenler
En Çok İzlenen Videolar
Eda İle Ne Konuştuk? - Ezgi FındıkEda İle Ne Konuştuk? - Ezgi Fındık
Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi
Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?
Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akciğer kanserinde kişiye özel tedavi şart

Akciğer kanserinde kişiye özel tedavi şart

Sperm kalitesini artıran besinler ve bitkiler

Sperm kalitesini artıran besinler ve bitkiler

Emektar vapurda kahvaltı zamanı!

Emektar vapurda kahvaltı zamanı!

İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!

İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!

Sıradaki Haber