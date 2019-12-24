İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofrası!

Hemen buraya tıklayarak, şehrin en ferah kahvaltısını 24,90 TL’ye satın alabilirsiniz.

Gününüzü; Üsküdar sahil şeridinin en sevilen noktalarından Cemile Sultan Korusu’nda, muhteşem bir kahvaltıyla taçlandırın. İsterseniz kahvaltı tabağı, isterseniz de serpme kahvaltı menülerinden birini seçip lezzetin keyfine varın.

İstanbul’un tüm güzelliklerini ayağınıza seren bir tepede, enfes bir kahvaltı, hem de 24,90 TL’ye… Hem gözünüze hem midenize hem de cebinize hitap eden bu menüde neler mi var?

Ezine beyaz peyniri, eski kaşar peyniri, kavurma, siyah zeytin, yeşil zeytin, reçel, bal, tereyağı, domates ve salatalık dilimleri, tere ve Akdeniz yeşillikleri, hellim peyniri, haşlanmış yumurta ve 2 bardak çaydan oluşan bu lezzetli menüyü kaçırmamak için hemen buraya tıklayın ve size özel indirimlerden yararlanın.

Bir yanınızda eşi benzeri bulunmayan İstanbul manzarası, bir yanınızda 24,90 TL’lik nefis kahvaltınız, bir yanınızda sevdikleriniz… Gününüzün güzel geçeceği şimdiden belli. İstanbul’a hükmeden kahvaltı sofralarında yerinizi hemen ayırtmak için buraya tıklayın.