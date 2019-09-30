İstanbul’da üç kadının onurlu yaşam mücadelesi
Yazdığı ilk roman, ilk Türk Netflix orijinal dizisi Hakan- Muhafız’a ilham olan N. İpek Gökdel, Tövbe romanıyla yeraltının dehlizlerine korkusuzca inerken; edebiyatının inceliğiyle kanatlanıyor.
Azra’nın hikâyesi ölüm yürüyüşüyle başlıyor... Sonrası... Felaket.
Bazı nefretler, umutlara; bazı kadınlar, hayatlara karışıyor, İstanbul Boğazı’na kan damlıyor. Kimi kızların çıplak tabanlarına İstanbul batıyor. Babalar ayrı, anneler ayrı tımarhane oluyor çocuklarına.
İntihar etmeye Boğaz Köprüsüne yürüyen felsefe öğrencisi Azra ile nezarethanede tanıştığı deniz trafik operatörü Ümit’in kalbe ağır öyküsüdür Tövbe. Aralarına doçent psikiyatr Tomris’in katılmasıyla üç kadının trajik hikâyesi katmerlenir. Tomris, Azra ve Ümit... Hayatın ağır sillesiyle tökezlerken İstanbul teröristlerin tecavüzüne uğrar.
Yazar Hakkında:
N. İpek Gökdel, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun oldu. İletişim eğitimine devam etmek üzere gittiği İngiltere’de, eşzamanlı olarak Saatchi & Saatchi Londra ofisinde çalışma hayatına başladı.
Uzun yıllar reklam sektöründe çalıştıktan sonra kendi yapım şirketini kurdu.
N. İpek Gökdel, yapımcılığını ya da öykü tasarımını üstlendiği birçok televizyon projesini hayata geçirdi.
Yazdığı ilk roman ilk Türk Netflix orijinal dizisi Hakan- Muhafız’a ilham oldu.